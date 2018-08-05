Госдепартамент вызвал российского представителя из-за подозрительных аккаунтов в "Фейсбуке"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Посольство России в Вашингтоне

В Госдепартамент для дачи объяснений вызван временный поверенный по делам России Дмитрий Жирнов. От него ожидают комментариев в связи с использованием Кремлем аккаунтов в социальных сетях для вмешательства во внутренние дела США, утверждает Госдепартамент.

О вызове временного поверенного по делам России (так в том числе называют исполняющего обязанности посла) сообщила в "Твиттере" официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

В ее сообщении говорится, что ассистент госсекретаря Аарон Митчелл ожидает от российского дипломата объяснений в связи с "попытками Кремля использовать аккаунты в соцсетях для продвижения жестоких и сеющих рознь идей в США".

Нойерт подчеркнула, что США "не потерпят подобное агрессивное вмешательство". Ранее представители Белого дома утверждали, что Россия может стоять за попытками вмешательства в ход избирательнгого процесса в 2018 году в США, как это, по версии США, произошло в 2016 года на выборах президента.

МИД России пока никак не отреагировал на заявление Госдепартамента.

Подозрительные аккаунты в "Фейсбуке"

31 июля 2018 года компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и фотосервис "Инстаграм", объявила о выявлении десятков фейковых аккаунтов, которые были созданы, вероятно, с целью вмешательства в политический процесс в США.

Аккаунты занимались распространением сообщений на конфликтные темы и фейковых новостей вне зависимости от политических пристрастий адресатов. В социальной сети не стали говорить, кто может нести отстветственность за кампанию по дезинформации, но отметили, что действия аккаунтов похожи на схему работы так называемой "фабрики троллей", которую связывают с околокремлевским миллиардеров Евгением Пригожиным.

Помимо прочего, эти аккаунты приглашали на различные уличные протесты. "Пока мы находимся только на первых стадиях расследования и у нас нет всех фактов, в том числе относительно того, кто может стоять за этим", - утверждают в Facebook.

Евгений Пригожин находится в санкционном списке США ,американские спецслужбы считают его причастным ко вмешательству в выборы в 2016 году путем организации масштабной кампании по дезинформации американцев в социальных сетях. Также власти США утверждают, что ко вмешательству в выборы причастен Кремль. Россия обвинения отрицает.