Шесть арестов, зарубежные организаторы: что Венесуэла говорит о покушении на президента Мадуро

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес (в центре) во время пресс-конференции в Каракасе

Власти Венесуэлы рассказали о первых результатах расследования покушения на президента страны Николаса Мадуро, которое произошло во время речи политика в субботу, 4 августа. Задержаны уже шесть подозреваемых, а в причастности к покушению МИД страны обвиняет Колумбию и оппозицию.

Шесть задержанных

По подозрению в причастности к организации покушения на Николаса Мадуро уже задержаны шесть человек. Их имена не разглашаются, но о личностях подозреваемых кое-что известно.

Один из задержанных находился в розыске по подозрению в нападении на военную базу в августе 2017 году в городе Валенсия с целью захвата оружия. Тогда в результате нападения погибли два человека. Нападение на военную базу произошло на фоне многомесячных протестов против режима Мадуро и существенного ухудшения экономического положения страны.

Еще один подозреваемый задерживался еще в 2014 году за причастность к уличным протестам против Мадуро, но впоследствии был отпущен на свободу. За что именно его задерживали, не сообщается.

МВД Венесуэлы называет задержанных "террористами" и "наемниками".

Media playback is unsupported on your device На записи видно, как десятки солдат разбегаются с парада

Два дрона

В покушении было задействовано два летательных аппарата на самоуправлении. Власти Венесуэлы утверждают, что один из дронов удалось заранее нейтрализовать с помощью средств для перехвата радиоуправляемых устройств. Он взорвался в воздухе.

Другой дрон, на котором был размещен более крупное взрывное устройство, упал на землю, пишет El Nacional, и взорвался. Именно в результате этого взрыва пострадали семь человек. Трое из них в тяжелом состоянии, еще четверо - в стабильном.

До самого Мадуро дроны не долетели. По какой причине упал второй дрон, не сообщается, но по одной из версий, на это мог повлиять и большой вес взрывчатки, и усилия спецслужб по перехвату управления дроном, и погодные условия.

По данным МВД, каждый дрон был оснащен взрывчаткой C4 весом около одного килдограмма.

Иностранные организаторы

Сразу после покушения власти Венесуэлы, включая самого Мадуро, стали обвинять иностранные силы в организации покушения. МИД страны утверждает, что следы организаторов ведут в американский штат Флорида и в Колумбию.

На каких основаниях сделаны эти выводы, не уточняется. Венесуэльские власти утверждают, что покушение организовано правой оппозицией Венесуэлы.

И США, и Колумбия отвергли обвинения в причастности к покушению.

В "Твиттере" малоизвестная группировка "Солдаты в футболках" утверждает, что именно она организовала покушение. Сведений о том, что это за организация и насколько обоснованы ее заявления, нет.

Пожарные, которые находились на месте событий, сообщили агентству Ассошиэйтед пресс, что на самом деле взорвался газовый баллон. Других подтверждений этой версии произошедшего нет.