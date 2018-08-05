Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В результате землетрясения разрушено несколько зданий, в том числе этот торговый центр

Согласно официальным данным, по меньшей мере 37 человек погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Более 50 человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.

Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек. Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пациентов больницы на Бали эвакуировали из здания

Представитель агентства по устранению последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил AFP, что в главном городе острова Матарам частично или полностью разрушено много зданий.

В нескольких районах Матарама зафиксированы перебои в подаче электричества.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жители Денпасара (Бали) сразу же занялись расчисткой улиц

Землетрясение ощущалось несколько секунд и на Бали, где люди выбежали из зданий. Пациенты в больнице Денпасар на Бали были эвакуированы из здания, врачи продолжали лечить их на улице.

"Все посетители отеля бросились на улицу, я последовала их примеру. Люди просто заполнили улицы", - рассказала агентству Рейтер австралийская туристка на Бали Мишель Линдсей.