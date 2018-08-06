"Я продолжу борьбу". Певица Деми Ловато обратилась к поклонникам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Деми на концерте в Калифорнии за два дня до того, как попасть в больницу

25-летняя поп-исполнительница Деми Ловато, в конце июля попавшая в больницу с подозрением на передозировку наркотиками, обратилась в соцсетях к поклонникам и пообещала бороться с зависимостью.

В посте без фотографии, обращаясь к своей более чем 70-миллионной аудитории в "Инстаграм", певица поблагодарила за поддержку поклонников, родителей и ее команду, а также персонал медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, без которых "она не писала бы эти строки".

"Я всегда честно говорила о моих проблемах с зависимостью. Я поняла, что эта болезнь просто так не уходит и не исчезает со временем. Это то, с чем я должна продолжать бороться, и пока я еще этого не сделала", - написала американская певица свой первый комментарий с тех пор, как оказалась в больнице.

"Я хочу поблагодарить Бога за то, что он оставил меня в живых. Я бесконечна благодарна поклонникам за вашу любовь и поддержку в последние недели. Ваши мысли и молитвы помогли мне пережить это непростое время".

Как писали 24 июля американские СМИ, певицу отвезли в больницу, перед этим дав ей препарат налоксон, антагонист опиоидных рецепторов, который применяется при передозировке опиатами, в первую очередь героином.

Что именно произошло в тот день, агенты певицы не говорили, сказав лишь тогда, что для Деми "самое важное сейчас - выздороветь".

Певица в завершение поста написала, что теперь ей нужно время, чтобы вылечиться и сосредоточиться на трезвости и на восстановлении. "Я продолжу борьбу", - пообещала певица.

Сайт TMZ, первый сообщивший в июле о госпитализации Ловато, предположил, что певица, возможно, после выписки отправится в реабилитационный центр, чтобы пройти курс лечения от зависимости.

Долгая борьба

Ловато не скрывала, что многие годы боролась с зависимостью от алкоголя и наркотиков и страдала от расстройств пищевого поведения и депрессии.

В недавнем видео на YouTube певица призналась, что начала употреблять наркотики в 17 лет, когда впервые попробовала кокаин.

В 18 лет она впервые оказалась в рехабе, и тогда же у нее диагностировали биполярное расстройство.

Говоря о наркотиках и алкоголе, Ловато связывала их употребление со своим отцом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Деми Ловато тему зависимости от наркотиков и алкоголя неоднократно поднимала в песнях

"В первый раз, когда я попробовала, я потеряла контроль. Мой отец был наркозависимым и алкоголиком. Наверное, я все время пыталась найти в этих вещах то же, что и он, потому что он, выбирая между ими и семьей, выбрал их", - говорила певица.

В марте прошлого года Ловато отметила шесть лет полной трезвости.

Однако в песне Sober, выпущенной в июне нынешнего года, певица, судя по всему, признается, что вновь стала употреблять психоактивные вещества.

"Мама, мне так жаль, но я больше не трезва", - поется в песне.

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Деми Ловато пришла в шоу-бизнес ребенком, впервые появившись на телеэкране в шоу "Барни и его друзья", где она играла вместе с Селеной Гомес.

Когда ей было 10, с ней заключила контракт студия "Дисней", в 13 сыграла одну из основных ролей в популярном проекте Camp Rock ("Рок в летнем лагере").

В 2008 году вышел первый альбом Ловато Don't Forget, который поднялся на 2-е место в чарте Billboard 200.

В 2017 году она была номинирована на "Грэмми" за альбом Confident, в том же году исполнительница вошла в список ста самых влиятельных людей по версии Time.

"Я всегда честно говорила о моих проблемах с зависимостью. Я поняла, что эта болезнь просто так не уходит и не исчезает со временем. Это то, с чем я должна продолжать бороться, и пока я еще это не сделала".

"Я хочу поблагодарить Бога за то, что он оставил меня в живых. Я бесконечна благодарна поклонникам за вашу любовь и поддержку в последние недели. Ваши мысли и молитвы помогли мне пережить это непростое время.

Я хочу поблагодарить мою семью, мою команду и персонал в медклинике Cedars-Sinai, которые были со мной все это время.

Без них я бы не писала эти строки.

Теперь мне нужно время, чтобы вылечиться и сосредоточиться на трезвости и на восстановлении. Я никогда не забуду ту любовь, которую вы продемонстрировали, и жду тот день, когда я смогу сказать, что у меня все получилось.

Я продолжу борьбу.