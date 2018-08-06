"Я продолжу борьбу". Певица Деми Ловато обратилась к поклонникам
25-летняя поп-исполнительница Деми Ловато, в конце июля попавшая в больницу с подозрением на передозировку наркотиками, обратилась в соцсетях к поклонникам и пообещала бороться с зависимостью.
В посте без фотографии, обращаясь к своей более чем 70-миллионной аудитории в "Инстаграм", певица поблагодарила за поддержку поклонников, родителей и ее команду, а также персонал медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, без которых "она не писала бы эти строки".
"Я всегда честно говорила о моих проблемах с зависимостью. Я поняла, что эта болезнь просто так не уходит и не исчезает со временем. Это то, с чем я должна продолжать бороться, и пока я еще этого не сделала", - написала американская певица свой первый комментарий с тех пор, как оказалась в больнице.
"Я хочу поблагодарить Бога за то, что он оставил меня в живых. Я бесконечна благодарна поклонникам за вашу любовь и поддержку в последние недели. Ваши мысли и молитвы помогли мне пережить это непростое время".
Как писали 24 июля американские СМИ, певицу отвезли в больницу, перед этим дав ей препарат налоксон, антагонист опиоидных рецепторов, который применяется при передозировке опиатами, в первую очередь героином.
Что именно произошло в тот день, агенты певицы не говорили, сказав лишь тогда, что для Деми "самое важное сейчас - выздороветь".
Певица в завершение поста написала, что теперь ей нужно время, чтобы вылечиться и сосредоточиться на трезвости и на восстановлении. "Я продолжу борьбу", - пообещала певица.
Сайт TMZ, первый сообщивший в июле о госпитализации Ловато, предположил, что певица, возможно, после выписки отправится в реабилитационный центр, чтобы пройти курс лечения от зависимости.
Долгая борьба
Ловато не скрывала, что многие годы боролась с зависимостью от алкоголя и наркотиков и страдала от расстройств пищевого поведения и депрессии.
В недавнем видео на YouTube певица призналась, что начала употреблять наркотики в 17 лет, когда впервые попробовала кокаин.
В 18 лет она впервые оказалась в рехабе, и тогда же у нее диагностировали биполярное расстройство.
Говоря о наркотиках и алкоголе, Ловато связывала их употребление со своим отцом.
"В первый раз, когда я попробовала, я потеряла контроль. Мой отец был наркозависимым и алкоголиком. Наверное, я все время пыталась найти в этих вещах то же, что и он, потому что он, выбирая между ими и семьей, выбрал их", - говорила певица.
В марте прошлого года Ловато отметила шесть лет полной трезвости.
Однако в песне Sober, выпущенной в июне нынешнего года, певица, судя по всему, признается, что вновь стала употреблять психоактивные вещества.
"Мама, мне так жаль, но я больше не трезва", - поется в песне.
Деми Ловато пришла в шоу-бизнес ребенком, впервые появившись на телеэкране в шоу "Барни и его друзья", где она играла вместе с Селеной Гомес.
Когда ей было 10, с ней заключила контракт студия "Дисней", в 13 сыграла одну из основных ролей в популярном проекте Camp Rock ("Рок в летнем лагере").
В 2008 году вышел первый альбом Ловато Don't Forget, который поднялся на 2-е место в чарте Billboard 200.
В 2017 году она была номинирована на "Грэмми" за альбом Confident, в том же году исполнительница вошла в список ста самых влиятельных людей по версии Time.
"Я всегда честно говорила о моих проблемах с зависимостью. Я поняла, что эта болезнь просто так не уходит и не исчезает со временем. Это то, с чем я должна продолжать бороться, и пока я еще это не сделала".
"Я хочу поблагодарить Бога за то, что он оставил меня в живых. Я бесконечна благодарна поклонникам за вашу любовь и поддержку в последние недели. Ваши мысли и молитвы помогли мне пережить это непростое время.
Я хочу поблагодарить мою семью, мою команду и персонал в медклинике Cedars-Sinai, которые были со мной все это время.
Без них я бы не писала эти строки.
Теперь мне нужно время, чтобы вылечиться и сосредоточиться на трезвости и на восстановлении. Я никогда не забуду ту любовь, которую вы продемонстрировали, и жду тот день, когда я смогу сказать, что у меня все получилось.
Я продолжу борьбу.