Дрязги кардиохирургов в лондонской больнице повысили смертность пациентов

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Скандалы в хирургическом отделении больницы Святого Георгия в Лондоне привели к увеличению уровня смертности пациентов, говорится в документе из больницы, с которым удалось ознакомиться журналистам газеты "Таймс".

В документе также указано, что коллектив больницы как будто попал под воздействие некой темной силы, в итоге жизни пациентов оказались под угрозой.

Уровень смертности в медицинских учреждениях Британии составляет около 2 процентов, но в этой больнице он достиг 3,7%.

В самой больнице заявляют, что для разрешения конфликта персонала предпринимаются все меры, и кардиохирургия больницы не несет угрозы жизням пациентов.

Руководство больницы заказало проведение экпертной оценки своей работы после того, как в апреле этого года получило предупреждение о высоком уровне смертности.

Эту работу выполнял бывший заместитель главы национальной службы здравоохранения Великобритании Майк Бьюик, он же написал отчет, фрагменты из которого просочились в прессу.

В докладе Бьюика говорится, что хирургический персонал больницы оказался разделен на два противоборствующих лагеря, обстановку в отделении он называет неадекватной, сравнивая конфликт с враждой двух племен.

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"Многие чувствуют постоянную отравляющую атмосферу в больнице и утверждают, что в отделении командуют некие темные силы. На мой взгляд, вся команда больницы несет ответственность за неспособность улучшить профессиональные отношения. Команду хирургов я рассматриваю как не справляющуюся со своими обязанностями ", - цитирует "Таймс" отчет Бьюика.

Радикальные решения

В рамках оценки работы больницы были опрошены 39 человек, которые были шокированы уровнем смертности в больнице и сообщили, что плохие показатели объясняются жуткой напряженной атмосферой, царящей в коллективе.

В докладе рекомендовано усилить руководство больницей за счет привлечения новых сотрудников и радикальному решению конфликта между хирургами больницы.

Представитель лечебного учреждения выступил с заявлением, в котором говорится, что рекомендации доклада сейчас воплощаются в жизнь, включая перевод всех кардиохирургов в индивидуальную практику.

"Кардиохирургия в нашей больнице абсолютно безопасна для пациентов. Однако очевидно, что нам необходимы срочные изменения, которые уже происходят", - подчеркнул он.

В больнице также сообщили, что к команде врачей скоро присоединится еще один кардиолог-консультант.

Кроме того, несколько хирургов будут переведены в больницу Святого Георгия из других лондонских лечебниц для оказания "лидерской поддержки".