В Барнауле начался суд над Марией Мотузной. Ее обвиняют в экстремизме из-за картинок "ВКонтакте"

Правообладатель иллюстрации twitter.com/La72La Image caption Мария Мотузная со своим адвокатом Алексеем Бушмаковым

Индустриальный районный суд Барнаула начал рассмотрение дела Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за изображений, которые она сохраняла на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

На первом заседании подсудимая отказалась от ранее данных признательных показаний и попросила об изменении порядка рассмотрения дела с особого на общий.

"Я отказываюсь от данной ранее явки с повинной, так как мне не был предоставлен адвокат... Вину не признаю", - сказала Мотузная (цитата по Интерфаксу).

На заседании Мотузная также заявила, что отказывается от защиты государственного адвоката Ирины Сертягиной, и попросила привлечь к защите общественного деятеля Виктора Рау.

Судья Сергей Трушкин удовлетворил ходатайство об изменении порядка рассмотрения дела и назначил следующее заседание на 15 августа. В допуске к защите Рау суд отказал.

По мнению адвоката Мотузной Алексея Бушмакова, процесс может затянуться из-за неявки свидетелей. "Я, честно, не надеюсь на оправдательный приговор. Надо быть здравомыслящим человеком, не надо рассчитывать на чудо", - цитирует защитника "Медиазона".

На оправдательный приговор не рассчитывает и сама подсудимая. "Мне обещали, что если я признаюсь, получу исправительные работы. Кроме того, адвокат не присутствовал при этом процессе, впоследствии мне объяснили, что это нарушение. Вину я не признаю, но не надеюсь на оправдательный приговор", - заявила журналистам Мотузная.

"Меня зовут Маша, и я - экстремистка"

Жительница Барнаула Мария Мотузная рассказала о том, что стала обвиняемой по делу о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282.1 УК) и оскорблении чувство верующих (148.1 УК), в конце июля. В своем "Твиттере" девушка написала, что поводом для обвинений стали картинки, которые она сохраняла на своей старой странице "ВКонтакте".

Мотузная рассказала, что 8 мая в ее квартиру пришли с обыском, изъяли домашний компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос, где показали скриншоты картинок, которые она сохраняла в 2015 году - мемы на религиозную тему, а также мемы, где речь идет о чернокожих.

По словам Мотузной, она была напугана и дала признательные показания. Кроме того, утверждает девушка, государственный адвокат никак ей не помогла и не разъяснила права.

В своем "Твиттере" Мотузная также опубликовала часть материалов дела, в том числе заявления студенток алтайского филиала Российской академии народного хозяйства Дарьи Исаенко и Анастасии Битнер, которые стали основанием для вобуждения дела.

По заявлению этих же студенток было возбуждено дело против студента Алтайского краевого колледжа культуры Даниила Маркина. Его также обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за мемов на религиозную тематику, сохраненных на его странице во "ВКонтакте".

"Амнистия несправедливо осужденных"

Вместе с тем, компания Mail.Ru Group, которой принадлежит "ВКонтакте", 6 августа выпустила пресс-релиз, в котором призвала изменить законодательство и правоприменительную практику в отношении пользователей социальных сетей.

"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой", - заявили в компании.

В Mail.Ru также призвали амнистировать тех, кто был несправедливо осужден за лайки и репосты в социальных сетях.

"Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем", - подчеркивается в пресс-релизе.

"Было интересно, за какие мемы можно присесть"

Дело Мотузной вызвало широкий общественный резонанс и возмущение у пользователей социальных сетей.

29 июля в "Твиттере" появился аккаунт "Текстовые мемы за которые ты сядешь" (пунктуация сохранена), в котором публикуются описания мемов, взятые из уголовных дел. На него подписались почти 8 тысяч пользователей.

"Мне просто было интересно, за какие мемы можно присесть. Довольно дико, что следователи обращают внимание на эти мемы и описывают их таким языком. Непонятно, как вообще в голову могло прийти за такое преследовать людей", - сказал Би-би-си создатель блога Анатолий Капустин.

Пропустить Twitter пост , автор: @text_ments Картинка №50: Изображение очереди людей, сопровождение надписью «Что случилось с нами?» — Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 31 июля 2018 г.

"Сам контент "Твиттера" состоит из прямых цитат решений государственных экспертов и не ставит своей целью кого-то оскорбить", - отмечается в аккаунте.

Некоторые пользователи предложили устроить бойкот "ВКонтакте" и призвали удалить из социальной сети свои профили.

"Бойкот ВК. За последние несколько лет за посты в ВК завели более 4000 уголовных дел по стране. 85 процентов осужденных за "экстремизм" - это ВК. Соцсеть сдает людей и сотрудничает с ФСБ. Удаляйте свои страницы оттуда", - написал пользователь "Твиттера" Александр Тверской. Его твит набрал почти 2 тысячи ретвитов.

Об удалении своих страниц во "Вконтакте" пользователи отчитались в других социальных сетях.

Пропустить Twitter пост , автор: @vs_kot Сегодня удалил свою страницу в ВК которой было больше девяти лет. Прощай, экстремистская молодость. — лазанья для садальского (@vs_kot) 25 июля 2018 г.

В пресс-службе "ВКонтакте" на просьбу Би-би-си прокомментировать ситуацию никак не отреагировали.