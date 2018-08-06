Взрыв бензовоза возле аэропорта Болоньи: десятки пострадавших

Правообладатель иллюстрации AFP/VIGILI DEL FUOCO Image caption Взрыв произошел неподалеку от городского аэропорта Болоньи

Как минимум один человек погиб и 55 получили ранения в результате взрыва бензовоза на трассе на окраине итальянского города Болонья, сообщают итальянские СМИ. По данным телеканала RaiNews24, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Согласно поступающим сообщениям, грузовик с горючим попал в аварию и загорелся, пламя перекинулось на расположенный рядом с дорогой автосалон. К месту ЧП прибыли пожарные и машины скорой помощи, дорога временно перекрыта полицией.

Взрыв произошел неподалеку от городского аэропорта. Как сообщается в "Твиттере" аэропорта Болоньи, он не пострадал от пожара и работает в штатном режиме.

Некоторые местные жители рассказали, что от взрыва задрожали стены их домов.

Очевидцы взрыва активно выкладывают в соцсети фотографии и видеозаписи с места ЧП. На них видны огромные клубы дыма, поднимающиеся на сотни метров в небо. Некоторым удалось запечатлеть и сам момент взрыва.