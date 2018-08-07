Алишер Усманов решил продать долю в "Арсенале"

Правообладатель иллюстрации GLYN KIRK/AFP/Getty Images Image caption Усманов на матче "Арсенала" в 2013 году

Российский миллиардер Алишер Усманов решил продать свою долю в лондонском футбольном клубе "Арсенал". Покупателем должен стать американский бизнесмен Стэн Кронке, которому уже принадлежит 67% акций клуба.

Сумма сделки, как ожидается, составит около 600 миллионов фунтов. Объявление о выкупе акций было сделано утром во вторник, 7 августа, на Лондонской бирже.

Как говорится в заявлении компании KSE, принадлежащей Стэну Кронке, владелец надеется, что "Арсенал" будет претендовать на победы и в английской премьер-лиге, и в Лиге чемпионов, а также на женских и молодежных турнирах, в которых участвуют команды этой спортивной организации.

В конце июля The Financial Times писала, что российский миллиардер, которому принадлежат чуть более 30% акций "Арсенала", недоволен своей ролью миноритарного акционера. Размер доли в клубе якобы не позволял ему каким-либо образом влиять на его финансовую стратегию.

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