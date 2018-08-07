"Я чувствовала себя недоматерью": Серена Уильямс рассказала о переживаниях после родов

Правообладатель иллюстрации Instagram Image caption Серена Уильямс обратилась к другим матерям на своей странице в "Инстаграме"

Серена Уильямс рассказала о том, что приняла решение отказаться от участия в первенстве на кубок Роджерса в Канаде, потому что сейчас ее спортивная карьера малосовместима с материнством. Участие в турнире заставило ее чувствовать себя плохой матерью, призналась она.

На счету 36-летней теннисистки 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса.

В июле она вышла в финал Уимблдонского турнира, где проиграла, но на прошлой неделе пережила самое обидное поражение в своей карьере: со счетом 6-1, 6-0 она уступила британке Йоханне Конте.

После этого Уильямс сказала, что теннис занимает четвёртое место в её жизни после дочери Олимпии, семьи и Бога.

"Теперь Олимпия является моим главным приоритетом в жизни. Теннис тоже приоритетен для меня, но Олимпия, семья и Бог идут перед ним", - привел слова американки портал Tennis World USA.

Постродовые переживания - это нормально

Причины, по которым она снялась с канадского турнира, Серена Уильмс объяснила в записи в "Инстаграме". По словам теннисистки, ей пришлось столкнуться с постродовой депрессией (Уильямс назвала ее "постродовыми переживаниями") и бороться с ней, но эти переживания нормальны для родившей женщины. Уильмс призвала других матерей не страдать в тишине и одиночестве.

"Прошлая неделя была для меня непростой. Мне не только пришлось столкнуться с серьезными личными испытаниями, я вообще была как в тумане. И в основном, я чувствовала себя недоматерью", - откровенно призналась Уильямс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уильямс рассказала о своей постродовой депрессии

"Я прочитала несколько статей о том, что симптомы постродовых переживаний могут проявляться на протяжении трех лет после родов, если с ними не работать. Я предпочитаю общаться. Я проговариваю свои эмоции с моей мамой, моими сестрами, моими друзьями, и это дает мне ощущение, что мои чувства естественны. Также естественно чувствовать, что я делаю недостаточно много для моего ребенка".

"Многие из вас, милые мамы, сталкиваются с тем же самым. Я хочу сказать: если у вас трудный день или сложная неделя - это ничего и это нормально. Потому что у меня тоже".