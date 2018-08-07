Саудовская Аравия отменила рейсы в Канаду и выгнала посла. Все из-за твита

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активистка и борец за права женщин Самар Бадауи была задержана на прошлой неделе

Государственная авиакомпания Саудовской Аравии Saudia заявила об отмене прямых рейсов в Торонто, после того как Канада призвала к освобождению задержанных активистов, борцов за гражданские права и права женщин.

Саудовская Аравия также заморозила торговые отношения с Канадой и выдворила из страны канадского посла.

В Канаде на эти шаги отреагировали заявлением о намерении "продолжать отстаивать права человека".

Об обострении отношений между двумя государствами можно также судить по изображению, появившемуся в одном из официальных твиттер-аккаунтов властей Саудовской Аравии.

На картинке изображен самолет, направляющийся в сторону CN Tower в Торонто. В подписи к фото идет речь о тех, кто сует нол в чужие дела. Твит был вскоре удален, но изображение можно найти в кэше.

О каких активистах идет речь?

На прошлой деле в представительстве верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что власти Саудовской Аравии с 15 мая арестовали по меньшей мере 15 гражданских активистов, среди которых были мужчины и женщины.

Восемь из них, предположительно, уже вышли на свободу, но местонахождение остальных неизвестно. Их обвиняют в совершении тяжких преступлений, включая "подозрительные контакты с иностранцами", им может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Правозащитники из ООН заявили, что среди задержанных также известная активистка Самар Бадауи, сестра отбывающего наказание блогера Раифа Бадауи.

Как отреагировала Канада?

Министр иностранных дел Канады Кристия Фрилэнд написала в своем "Твиттере", что она крайне обеспокоена известиями о задержании Самар Бадауи. На следующий день Фрилэнд призвала к немедленному освобождению активистки.

В министерстве иностранных дел Саудовской Аравии выразили "недоверие к этому необоснованному комментарию" и сообщили, что активисты были задержаны на законных основаниях, а канадские заявления представляют собой вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства.

Посол Саудовской Аравии в Канаде был отозван для консультаций, посол Канады был объявлен персоной нон-грата с обязательством выехать из страны за 24 часа.

Саудовская Аравия также заявила о готовности принять и другие меры.