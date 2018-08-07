Белорусские силовики пришли с обыском в офис крупнейшего интернет-издания страны TUT.by. На сотрудников завели уголовное дело по подозрению в несанкционированном доступе к платным услугам государственного информагентства БелТА.

Обыск начался утром вторника, 7 августа, говорится в сообщении самого издания. Факт обыска подтвердили в Следственном комитете Беларуси.

Задержаны главный редактор TUT.by Марина Золотова, редактор Анна Калтыгина, а также журналист другого частного белорусского информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова. В БелаПАН также проходят обыски.

Как сообщает СК, поводом к возбуждению уголовного дела послужило обращение БелТА.

В чем суть дела?

Директор БелТА Ирина Акулович заявила изданию "Наша Нива", что "речь идет об элементарной краже".

"У БелТА есть подписка на информационную ленту - люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Указанные вами лица [Золотова, Колтыгина, Коровенкова] денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все", - сказала Акулович.

Уголовное дело было возбуждено по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда".

За 2017 и 2018 годы было совершено более 15 тысяч "несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия", говорится в сообщении белорусского СК.

Сайт TUT.by работает с 2000 года. Ежемесячно он собирает более 100 млн просмотров.

Под контролем государства

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к закону о СМИ, ужесточающие регулирование медиабизнеса.

Документ среди прочего обязывает владельцев интернет-ресурсов обеспечивать идентификацию пользователей, а также анализировать содержание своих публикаций, не допускать размещения информации, распространение которой запрещено, ограничено, а также материалов, содержащих нецензурные слова и выражения.

Также Лукашенко в конце августа издал указ, согласно которому редакции изданий, работающих с господдержкой, обязаны "проводить государственную политику". Такие СМИ должны создавать по заказам государственных органов материалы, "направленные на обеспечение государственных и общественных интересов".