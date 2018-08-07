В Голливуде потребовали навсегда убрать звезду Трампа с Аллеи славы

Правообладатель иллюстрации David McNew/Getty Images Image caption Звезду Дональда Трампа дважды целиком разрушали

Городской совет Западного Голливуда одобрил резолюцию с требованием навсегда убрать с Аллеи славы звезду Дональда Трампа. За время открытия в 2007 году плита с именем миллиардера неоднократно подвергалась вандализму - дважды ее разрушали целиком.

Как пишет Hollywood Reporter, члены совета анонимно проголосовали в поддержку резолюции, которая обращена к властям Лос-Анджелеса и Голливудской торговой палате, которая управляет Аллеей славы. В самой резолюции говорится, что звезду Трампа необходимо демонтировать из-за "возмутительного отношения к женщинам и других действий, которые противоречат ценностям Западного Голливуда, региона, штата и страны".

Члены совета в документе перечислили сразу несколько причин, из-за которых, по их мнению, Трамп не достоин иметь собственную звезду. В их числе разделение детей и родителей в семьях нелегальных мигрантов на американской границе, выход из Парижского соглашения по климату и его отношение к трансгендерам.

Недовольны в Западном Голливуде и позицией президента по России - в вину Трампу вменяют "отказ признать выводы разведывательных служб США о вмешательстве России в выборы 2016 года и привлечь Россию к ответственности за ее преступления".

Кроме того, в городском совете напомнили, что звезда Трампа неоднократно разрушалась - и восстанавливать ее приходилось "за счет налогоплательщиков". Обычно установку звезды на Аллее славы финансируют либо сами знаменитости, либо организации, которые выдвигают их кандидатуры на рассмотрение - сейчас это стоит $30 тыс.

Звезду Трампа разрушали и обносили стеной

Звезда Трампа была установлена в 2007 году - он второй после Рональда Рейгана президент США, отмеченный на Аллее Славы. Плита в его честь появилась на Голливудском бульваре в 2007 году - его отметили за работу продюсером для конкурса Мисс Вселенная. Тогда же президент США работал ведущим на собственном шоу The Apprentice ("Кандидат").

Правообладатель иллюстрации M. Tran/FilmMagic Image caption Дональд Трамп на открытии звезды в свою честь в 2007 году

Дважды звезду Дональда Трампа уничтожали целиком. В октябре 2016 года в разгар президентской кампании одетый в костюм строителя мужчина разбил ее, использовав кирку и кувалду. Для того, чтобы не вызвать подозрений, он отгородил плиту знаками о проведении работ.

Мужчина по имени Джейми Отис объяснил, что сначала хотел целиком вытащить звезду и выставить ее на аукцион. Вырученные средства он хотел передать женщинам, которые пожаловались на домогательства со стороны Трампа. Но в итоге звезда разлетелась на мелкие осколки.

За вандализм Отису грозил тюремный срок до трех лет. Но он не стал оспаривать выдвинутые против него обвинения. В итоге 53-летнего вандала приговорили к трем годам испытательного срока и 20 дням общественных работ. Кроме того, за нанесенный ущерб ему пришлось выплатить более $4 тыс.

Правообладатель иллюстрации Kevork Djansezian/Getty Images Image caption Рабочий восстанавливает звезду Трампа после нападения в 2016 году

После этого СМИ писали, что к звезде Трампа приставят охрану, а также поместят плиту под круглосуточное видеонаблюдение.

Но 26 июля этого года ее разрушили опять. 24-летний Остин Клэй пришел на Аллею с гитарным чехлом, после чего вытащил из него мотыгу и разнес звезду в крошки. После этого мужчина сам вызвал полицию и ушел - позднее он сдался властям. Клэя обвинили в вандализме и поместили в тюрьму, назначив за него залог в размере $20 тыс.

Вскоре на Аллее Славы началась драка между сторонниками и противниками Трампа. Через несколько дней рядом со звездой появились двое "охранников" с российским флагом, одетых в военную форму солдат Красной Армии. На следующей неделе остатки плиты испортили краской.

Интересно, что юридическую помощь Клэю предложил Отис - предыдущий "разрушитель" звезды. Он попытался выплатить за вандала залог, однако его опередили пользователи платформы GoFundMe, которые собрали необходимую сумму. После этого Отис заявил, что хочет помочь Клэю с адвокатом.

Звезда Трампа подвергалась вандализму и без таких разрушительных последствий. Ее обклеивали листовками, обносили колючей проволокой и даже стеной - после обещаний президента США построить стену на границе с Мексикой. Кроме того, активисты неоднократно устраивали у нее пикеты и акции протеста.

Возможно ли убрать звезду?

Формально власти Лос-Анджелеса и Голливудская торговая палата не обязаны выполнять резолюцию властей Западного Голливуда.

Прецеденты, когда у управляющих Аллеей славы требовали убрать чью-то звезду, уже были. Например, в декабре 2015 года звучали призывы отказаться от плиты с именем Билла Косби. Комика обвинили в совершении преступлений сексуального характера - несколько десятков женщин заявили, что Косби изнасиловал их, предварительно подмешав наркотические вещества.

Несмотря на резонанс, в Голливудской торговой палате заявили, что звезду не будут демонтировать на фоне негативной общественной реакции, объяснив это историческим статусом улицы.

"Голливудская аллея славы - это зарегистрированное историческое наследие. Когда звезду добавляют на Аллею, она становится частью ее исторической ткани. Именно поэтому мы ни разу в истории не отказывались от уже установленной звезды", - объяснили в организации.

Не была демонтирована и плита с именем актера Кевина Спейси, которая находится рядом со звездой Трампа. Актера обвинили в сексуальных домогательствах, после чего он лишился работы в текущих проектах.