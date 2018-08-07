"Мужество было безрассудным": в Москве простились с убитыми в ЦАР журналистами

Media playback is unsupported on your device Джемаль, Расторгуев и Радченко: цитаты о войне, стране и работе

В Москве прошла церемония прощания с погибшими российскими журналистами Орханом Джемалем, Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым. Они были убиты 30 июля в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Журналисты работали над материалом о возможном присутствии в ЦАР российской частной военной компании, известной как ЧВК Вагнера.

На телах убитых, утверждал российский МИД, были найдены только следы от пуль, следов пыток или избиения обнаружено не было.

"Отличник с обостренным чувством справедливости"

Попрощаться с оператором Кириллом Радченко в судебный морг на юге Москвы пришли десятки людей.

Церемонию освещали несколько федеральных каналов, но ни съёмочные группы, ни фотографов не пустили в траурный зал. Распорядители строго следили за соблюдением запрета на съемку.

Радченко отпевали по православному обряду.

На похоронах было очень много молодых людей, ровесников Радченко, который погиб в 33 года. Когда родственники и близкие входили в зал, некоторые, увидев открытый гроб, начинали плакать навзрыд.

"Жизнь человека определяется его поступками, его отношением к работе, к Родине к семье, к близким. И посмотрите, сколько людей пришло проститься с таким молодым человеком - вас полный траурный зал... А другой всю жизнь живёт, как трава растет, доживает до 90 лет и уходит также", - сказал священник отец Николай, который служил заупокойную службу по Радченко.

"Он был отличником с обостренным чувством справедливости. И у него было несколько наивное, наверное, для оператора представление о профессии. Он говорил, что стремится фиксировать человека в его крайних проявлениях и хочет, чтобы эта работа в идеале доходила до зрителя чистой, без прикрас, минуя монтажный стол", - сказал Русской службе Би-би-си коллега Радченко, журналист Родион Чепель.

"Другие операторы любят поговорить - мол, я живого Ленина снимал - а этот молчун был, с ним было комфортно работать", - вспоминает о Радченко журналист ЦУР Сергей Канев.

"Он был удивительно порядочным и воспитанным человеком. Таких в наше время, наверное, уже не встретишь. Мы работали с ним два года в Сирии. И все это время в командировках он был сосредоточен только на работе, ни на чём другом", - говорит о бывшем коллеге оператор агентства Anna News Алишер Игамов.

Кирилла Радченко похоронят на Булатниковском кладбище.

"Лучший документалист"

Спустя два часа в центре Москвы в небольшом храме Космы и Дамиана началось прощание с режиссером Александром Расторгуевым. Увидев катафалк и съемочные группы, прохожие интересовались у зевак: "Кого хоронят?". Ответ чаще всего был такой: "Режиссера. В Африке погиб".

Image caption Гроб с телом Расторгуева проводили на кладбище аплодисментами

"Это лучший документалист. Не надо обольщаться, что это [его фильмы] увидит вся страна, но и об этом времени, и о нас, и о нашей стране по этому и можно, прежде всего, судить. Мне кажется, что "Дикий, дикий пляж" - это энциклопедия нынешней русской жизни", - сказал Би-би-си ведущий Леонид Парфенов.

"Ничего подобного [этому фильму] нет. Неважно полтора часа или четыре. Это зафиксировано. Вот результат нашего развития, наша цивилизация", - добавил он.

"Он любил свою семью, любил своих друзей и особенно любил своих героев. И то, что он делал, - "Жар нежных" и много других его фильмов - это все про любовь. Про любовь к людям", - сказал известный деятель российского телевидения Эдуард Сагалаев.

"Меня эта история [гибели] потрясла даже на фоне всего происходящего вокруг. Расторгуев был в последнее время одним из моих любимых киноавторов. Его документальное кино поражало каким-то особым новым, исключительно авторским уникальным взглядом. Этот взгляд мне очень близок - беспощадный, жёсткий и в тоже время сочувственный", - охарактеризовал работы Расторгуева поэт Лев Рубинштейн в беседе с Би-би-си.

Александра Расторгуева похоронят на Троекуровском кладбище.

"Его мужество было порой безрассудным"

Прощание с Орханом Джемалем и поминальная молитва - джаназа - прошли во дворе Соборной мечети на Проспекте мира. "Он прожил достойнейшую жизнь, написал несколько книг, множество статей", - сказал друг Джемаля, журналист Максим Шевченко.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS

Попрощаться с убитым в ЦАР журналистом пришли несколько сотен человек. В Москву прилетели друзья Орхана Джемаля из Северокавказских республик, из Татарстана, Азербайджана.

"Мой отец был великим человеком и я очень им горжусь. Если бы таких людей как он было больше, мир был бы значительно лучше. Я рад, что столько людей пришли проститься с ним", - обратился к собравшимся сын Орхана Джемаля Мансур.

Журналист Руслан Курбанов рассказал, что Орхана Джемаля любили за мужество и аскетизм, которые редко встречаются в современном мире.

"Его мужество было порой безрассудным. Но не нашлось рядом тех, кто остановил бы его", - сказал он.

Когда гражданская панихида кончилась, имам прочитал прощальную молитву, после чего тело Орхана Джемаля увезли для захоронения на Хованское кладбище. Машину с погибшим журналистом толпа провожала криками "Аллаху акбар".