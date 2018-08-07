В Германии осуждена пара, продававшая ребенка насильникам в "даркнете"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У женщины диагностировали почти полное отсутствие способности к состраданию и пониманию потребностей других

Окружной суд Фрайбурга в Германии приговорил мать 10-летнего мальчика к 12,5 годам тюрьмы за насилие над сыном и сутенерство в "даркнете". Ее партнер осужден на 12 лет. По делу об издевательствах над ребенком осуждено еще пять мужчин.

Как признали в суде, 48-летняя женщина и ее 39-летний партнер, не являющийся отцом ребенка, насиловали ребенка и издевались над ним, а также "продавали" его для тех же целей мужчинам за рубежом. Это продолжалось не менее двух лет.

Пара признана виновной в изнасилованиях малолетних при отягчающих обстоятельствах, принуждении к занятию проституцией и распространении детской порнографии. Кроме мальчика потерпевшей признана трехлетняя девочка. Неясно, кем она приходится паре.

Осужденных обязали выплатить детям 42 тысячи евро (49 тысяч долларов). Пять других мужчин, осужденных по этому делу с апреля, приговорены к срокам от восьми до десяти лет и выплатам от 12,5 до 18 тысяч евро.

По данным немецких СМИ, всего о насилии в отношении мальчика сейчас расследуется 60 дел - и почти все они связаны с "даркнетом".

Что произошло с ребенком?

Мать мальчика и ее партнер продавали сексуальные услуги мальчика, жившего в Штауфене в округе Фрайбург, в анонимном сегменте Интернета - так называемом даркнете. Изнасилования записывались на камеру, и затем пара также продавала их в сети.

Как пишет немецкое издание Watson, на видео демонстрировались унижения и жестокое обращение с жертвой. В частности, мальчика связывали.

Больше всего показаний по делу дал партнер матери ребенка. На процессе, который длился два месяца, он называл себя главным виновным. Женщина же почти ничего не рассказала о мотивах насилия против своего сына. Психиатрическая экспертиза выявила у нее почти полное отсутствие способности к состраданию.

Как передает издание zdf.de слова психиатра в ходе суда, пара жила в "социально тяжелой среде". С 1994 года осужденная жила только на государственных социальных пособиях.

У мужчины психиатры диагностировали педофилию агрессивного типа с садистскими расстройствами. Он уже был судим и провел в тюрьме более четырех лет по обвинению в насилии над 13-летней девочкой.

Газеты обвиняют семейные суды и чиновников

Многие немецкие издания критикуют ювенальные ведомства земли Баден-Вюртемберг, где происходили преступления, заявляя, что им долгое время не удавалось остановить насилие над мальчиком.

К примеру, в школе, где учился ребенок, заподозрили неладное и обращались в социальные службы, однако им долго ничего не удавалось сделать. Социальные работники забрали мальчика из семьи за несколько месяцев до ареста пары, но затем вернули обратно. Как пишет Watson, суды по семейным делам не допросили ребенка и не оказали ему процессуальную помощь.

Кроме того, как пишет Spiegel, власти и семейные суды не делились информацией и часто работали друг против друга, что, возможно, привело к большему числу преступлений.

Сейчас ребенок живет в приемной семье.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Осужденный мужчина (слева) и женщина (справа)

Кто еще осужден по этому делу?

Обвинения сейчас предъявлены восьми людям. Пять человек уже осуждены.

19 апреля 41-летний немец приговорен к десяти годам тюрьмы и компенсации в 12,5 тысяч евро (14,5 тысяч долларов).

16 мая солдат бундесвера приговорен к восьми годам лишения свободы и должен заплатить жертве 12,5 тысяч евро (14,5 тысяч долларов).

29 июня восемь лет получил 44-летний электрик с земли Шлезвиг-Гольштейн.

2 июля 37-летний швейцарец приговорен к девяти годам заключения и должен выплатить 14 тысяч евро (16 тысяч долларов).

6 августа десять лет получил 33-летний уроженец Испании, с компенсацией 18 тысяч евро (21 тысяча долларов).