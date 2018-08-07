Автобус сбил подростков в Бангладеш. Страна парализована протестами

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Авария, в которой погибли двое подростков, привела к протестам, которые парализовали Бангладеш

Бангладеш охвачена массовыми протестами студентов - они начались после того, как в столице автобус сбил двух подростков. Акции парализовали страну, полиция применяет резиновые пули и газ, а власти ограничили интернет.

От обычной аварии - к массовым протестам

Протесты начались в столице Бангладеш, Дакке, где живет больше 18 миллионов человек, на прошлой неделе. 29 июля на одном из городских перекрестков автобус задавил двух школьников - юношу и девушку. Предположительно, водитель потерял контроль над управлением, когда пытался обогнать другой автобус, чтобы первым успеть взять пассажиров.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протестующие студенты и школьники перкрыли главные улицы и перекрестки столицы Бангладеш

По меркам Дакки это незначительный инцидент - город известен своим опасным движением. В прошлом году в Бангладеш в результате аварий погибли более 4 тысяч пешеходов. Однако новость о гибели двух подростков активно обсуждалась в социальных сетях - в итоге протестующие вышли на улицы столицы.

В протестах принимают участие десятки тысяч человек - в основном, школьники и студенты. Из-за массовых акций город фактически парализован. Протестующие блокировали основные дороги и перекрестки. Они останавливают машины, автобусы и грузовики, чтобы проверить, есть ли у водителя права и в каком состоянии находится его транспортное средство.

"Все, чего мы хотим, чтобы не было коррупции и чтобы водительские права прекратили раздавать как конфеты", - сказал Би-би-си 17-летний участник акции.

Полиция реагирует жестко

Власти страны отреагировали на протесты максимально жестко. В выходные полиция начала разгонять протестующих, используя слезоточивый газ и резиновые пули. От этих действий пострадали, в том числе, несовершеннолетние, СМИ сообщали о более чем 100 пострадавших.

Кроме того, на улицах начались столкновения между участниками акций протеста и представителями проправительственных групп. В них участвуют, в том числе, молодежная организация "Чатра", связанная с правящей партией страны "Авами лиг".

Противостояние студентов и полиции проходит не только на улицах, но и в кампусах местных университетов и жилых зонах. Пострадали от действий правоохранительных органов и журналисты, которые освещают протесты - например, был избит фотокорреспондент агентства Ассошиэйтед пресс. Другая журналистка на условиях анонимности рассказала Би-би-си, что активисты "Чатры" запугивали ее и требовали удалить записи, на которых видно, как они участвуют в столкновениях.

На фоне протестов в Дакке произошло нападение на автомобиль, в котором находилась посол США в Бангладеш Марша Берникат - пока неясно, связано ли оно с акциями. Американское посольство заявило в "Твиттере", что не поддерживает вандализм, но осуждает полицейский произвол в адрес молодых людей.

Министр образования, по сообщениям местной прессы, встречался с руководителями крупнейших учебных заведений. На переговорах он просил оказать на студентов и школьников влияние, чтобы те вернулись к учебной деятельности.

В стране ограничили интернет

Из-за многотысячных акций власти решили ограничить трафик мобильного интернета в некоторых районах Бангладеш. Как писала местная газета Prothom Alo, ближе к ночи 4 августа пользователи стали жаловаться, что не могу войти в сеть - выяснилось, что услуги связи в сетях 3G и 4G ограничили на сутки.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полиция жестко разгоняет протестующих, недовольных ситуацией с дорожным движением

Приостановить трафик мобильного интернета властям посоветовала полиция. Это было нужно для того, чтобы помешать протестующим координироваться с помощью социальных сетей - в основном недовольные осуждают свои планы в "Фейсбуке".

Глава бангладешской Комиссии по регулированию телекоммуникаций подтвердил, что правительство потребовало ограничить трафик, но отказался называть причину решения.

Что обещают власти

Чтобы успокоить студентов, правительство пообещало провести реформы в области безопасного движения.

Кабинет министров в понедельник утвердил новый закон о транспорте, который долгое время находился в разработке.

Власти также пообещали, что рассмотрят вопрос о введении смертной казни за смертельные аварии на дорогах.

При этом чиновники требуют, чтобы студенты немедленно прекратили протесты. Они также выступили в поддержку партийных активистов, которых протестующие обвинили в насилии.

"Если они ворвутся в офис Авами, мы что, целовать их должны?" - заявили представители правящей партии.