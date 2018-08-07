Прием в российское гражданство собрались упростить. Не для всех

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption Желающим получить российский паспорт теперь может помочь смена режима в стране

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который дает президенту полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, такая мера упростит процедуру получения гражданства для "соотечественников, проживающих в странах со сложной общественнополитической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима".

Толкование понятия "смена политического режима" в документе кабмина не приводится.

Законопроект также смягчает требования к участникам госпрограммы по переселению в Россию соотечественников, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Прежде всего речь идет об отмене обязательной регистрации по месту жительства, которая, как подчеркивают авторы документа, стала препятствием для получения российского паспорта для многих граждан Украины, "прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке".

Сегодня многие из них проживают у физических лиц, которые, как правило, не дают согласия на их регистрацию, что приводит к формированию рынка криминальных услуг по осуществлению фиктивной регистрации, говорится в документе.

Забота о здоровье

Авторы законопроекта напоминают, что каждый участник госпрограммы должен получать разрешение на временное проживание или вид на жительство, и объясняют это в первую очередь заботой о здоровье россиян.

При оформлении этих документов иностранцы обязаны пройти медкомиссию, по результатам которой им выдается документ, подтверждающий, что у них нет опасных инфекционных заболеваний и болезней, связанных с ВИЧ, а также что они не принимают наркотики, говорится в документе.

Кроме того, все иностранцы, получившие разрешение на временное проживание в России или вид на жительство, обязаны предоставить отпечатки пальцев, "что является необходимой мерой в целях обеспечения безопасности РФ в условиях возрастающей террористической угрозы", - отмечается в пояснительной записке.

Внесение законопроекта совпало с десятилетием со дня начала вооруженного конфликта между Россией и Грузией, после которого Москва объявила о признании независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.