Рик Гейтс рассказал о работе Манафорта на Порошенко и украинских политиков

Рик Гейтс, бывший младший партнер американского политтехнолога Пола Манафорта рассказал о способах взаимодействия и суммах, которые платили за его услуги представители украинской политической элиты.

Допрос бывшего партнера американского политтехнолога проходит в рамках судебного разбирательства против Пола Манафорта, инициированного офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. Консультанта президентов обвиняют в уклонении от уплаты налогов, банковских махинациях, недеклалировании иностранных счетов, нелегальной работе на правительство Януковича без соответствующей регистрации в качестве иностранного агента при министерстве юстиции США. Гейтс выступает ключевым свидетелем обвинения.

Отвечая на вопрос обвинения о деятельности Манафорта в 2014 году, Рик Гейтс отметил, что тот оказывал содействие в проведении как местных выборов, так и президентской кампании в 2014 году. По словам бывшего партнера политтехнолога, тот непродолжительное время сотрудничал с нынешним президентом Украины Петром Порошенко.

Гейтс не указал ни период взаимодействия, ни условия сотрудничества, отметив только сам факт.

В пресс-службе президента Украины заявили, что Порошенко никогда не работал с Манафортом.

"Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем даже не рассматривались", - сообщили в администрации украинского президента в ответ на запрос Би-би-си.

Сколько платили Манафорту?

Media playback is unsupported on your device В суде всплыл украинский след Манафорта

Гейтс отметил, что понимает ответственность за ложные показания, данные под присягой, и то, как это может ему навредить: с февраля 2018 года он сотрудничает со следствием и оказывает полную поддержку расследованию, которое проводит американское правительство.

Впервые американские правоохранительные органы заинтересовались им летом 2014 года - по просьбе украинских коллег, рассказал Гейтс в ходе судебного заседания.

По его словам, к нему первому пришли представители ФБР, и он рассказал об их интересе Манафорту, который, в свою очередь, инструктировал его о том, как нужно отвечать, и устроил ему встречу с украинским бизнесменом, бывшим руководителем администрации президента Януковича и депутатом последнего созыва Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Сергеем Левочкиным. По словам Гейтса, тот опасался за судьбу одной из своих компаний.

По словам бывшего подчиненного политтехнолога, после победы Виктора Януковича на выборах за свои услуги в сфере консалтинга, продвижения, усовершенствования платформы Партии регионов Манафорт должен был получать 4 миллиона долларов в год - эти деньги должны были поступить к нему в виде четырех равных платежей по 1 миллиону - сперва долларов, затем валюту сменили на евро. Контракт был подписан на два года, и Манафорт рассчитывал на его продление до конца президентского срока Виктора Януковича.

В документах, которые находятся в распоряжении следствия, также фигурирует контракт, подписанный сестрой Левочкина Юлией и Манафортом.

Гейтс также подтвердил транши, которые проводились через кипрские фирмы бывшим главой администрации Януковича - он перевел миллион долларов на счет кипрской компании Манафорта.

Политтехнологу таким же образом платили и другие украинские политики, используя кипрские компании для оплаты услуг консультирования, лоббизма.

Так, Сергей Тигипко заплатил Манафорту около 1.1 млн за его услуги лоббизма. Среди клиентов политтехнолога был и украинский бизнесмен Виктор Пинчук; следствие, впрочем, не уточнило, о каких суммах идет речь. Но Гейтс подтвердил факт перевода денег с принадлежащей украинскому предпринимателю кипрской компании на счет компании Манафорта, расположенной на том же острове.

По словам Гейтса, с 2012 года они стали постепенно переводить средства на счета на Гренадинах.