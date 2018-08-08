“Телохранитель Бастрыкина” брал дважды: ФСБ узнала о других взятках полковнику Максименко

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption Максименко взял больше, чем думали его коллеги

Экс-руководителю службы безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко вскоре предъявят новые обвинения в коррупции, выяснила Би-би-си.

Ранее ФСБ удалось доказать суду, что Максименко, которого СМИ называли "личным охранником" главы СКР Александра Бастрыкина, взял около 400 тысяч долларов (25 млн рублей) за освобождение из следственного изолятора криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

По новой информации, высокопоставленный сотрудник СКР получил за освобождение Итальянца еще одну крупную взятку от другого человека.

За первую взятку его уже приговорили к 13 годам тюрьмы. В ближайшее время обвинение следователи ФСБ предъявят Максименко новые обвинения, которые могут увеличить этот срок, рассказали два источника Би-би-си, знакомые с материалами дела.

Речь идет как минимум о двух новых эпизодах.

Еще одна взятка за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Его арестовали после перестрелки у московского ресторана Elements в 2015 году. Взятка в виде внедорожника Jeep Wrangler стоимостью около 1,5 млн рублей. Ее Максименко вымогал у крупного девелопера Дмитрия Смычковского (с какой целью - неизвестно).

Перестрелка у ресторана

По данным СМИ, вор в законе Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой попытался освободить Итальянца, дав взятку руководству СКР. Кочуйкова арестовали после перестрелки у московского ресторана Elements в 2015 году, в которой он участвовал.

Деньги передавали связанные с ним бизнесмены, причем, по последней версии, взятку за одного и то же от двух разных людей.

В итоге Кочуйков на свободу так и не вышел, а под арест попали несколько высокопоставленных руководителей СКР.

Попал на скамью подсудимых и сам Калашов. Вместе со своим подручным Кочуйковым он получил срок за вымогательство.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Генерала Дрыманова называли "специалистом по деликатным поручениям"

Минус 400 тысяч долларов

То, что экс-глава УСБ СКР замешан в еще одной коррупционной схеме, следователи ФСБ выяснили в ходе расследования дела бывшего руководителя московского главка СКР генерала Александра Дрыманова. Этого "специалиста по деликатным поручениям", как называло его РБК, задержали в рамках дела о коррупции в СКР в июле 2018 года.

Показания на бывших сослуживцев дал бывший заместитель Дрыманова в московском главке Денис Никандров.

Из них (копии есть в распоряжении Би-би-си) следует, что в мае 2016 года крупный девелопер Дмитрий Смычковский выплатил руководству СКР 1 млн долларов (64 млн рублей) на освобождение из СИЗО Кочуйкова. По данным Би-би-си, полковнику Максименко причтались около 500 тысяч долларов (32 млн рублей) из этой суммы.

Как рассказал Никандров на допросе в ФСБ со слов бывшего главного московского следователя Дрыманова, в 2016 году тогдашний глава следственного управления СКР по ЦАО Москвы Александр Крамаренко "терзал" Смычковского по поводу денег за освобождение Кочуйкова. В итоге Дрыманов "согласовал" передачу части взятки в размере 200 тысяч долларов (13 млн рублей) напрямую от Смычковского Крамаренко.

После передачи денег Дрыманов встретился с бизнесменом еще раз, рассказал следователям Никандров. Тогда Смычковский сообщил руководителю московского главка, что в месте, где он хранил деньги, остались только 400 тысяч долларов (25 млн рублей) из 800 тысяч (51 млн рублей).

Тот пересказал эту беседу Никандрову и предположил, что деньги забрали "безопасники", то есть люди Максименко.

В тот же день, как рассказал ФСБ Никандров, Дрыманов позвонил Максименко и договорился встретиться с ним "где-то в районе набережной Москвы-реки".

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Денис Никандров заключил сделку со следствием и дал показания на руководство СКР

Вернувшись со встречи, Дрыманов сказал подчиненному, что забрал у Максименко "их долю". Вечером того же дня он передал Никандрову 200 тысяч долларов, уточнив, что остальная часть суммы 200 тысяч долларов разделены между Максименко, Дрымановым и Смычковским.

Спустя неделю Никандров поинтересовался у Максименко, почему в схеме не было его тогдашнего заместителя Александра Ламонова, при том что тот также занимался делом Итальянца. Дрыманов предложил задать эти вопросы Максименко.

Тогда Максименко сообщил Никандрову, что Ламонов "и его ребята получили пятьсот штук" (500 тысяч долларов) от другого человека, что стало новостью для Никандрова и Дрыманова. Руководитель московского главка "остро отреагировал, возмутился и назвал Ламонова мошенником", вспомнил на допросе Никандров.

Бизнесмен Смычковский в настоящее время находится в розыске. По данным СМИ, он уехал из России.

Коробка из-под обуви

Первую взятку за свободу Итальянца, о которой руководители московского СКР не знали, Максименко получил в апреле 2016 года.

По версии следствия, основатель сети ресторанов "Якитория" Олег Шейхаметов искал способ освободить своего друга Кочуйкова и вышел на знакомого Максименко по службе в МВД Евгения Суржикова. До того как стать главным "безопасником" СКР Максименко долго работал в полиции.

Полицейский озвучил бизнесмену сумму: 500 тысяч долларов. Вот каков был путь этих денег по версии ФСБ.

Шейхаметов передал Суржикову деньги в коробке из-под обуви 22 апреля 2016 года в "Якитории" на 1-й Тверской-Ямской улице Москвы. Суржиков передал деньги бывшему сослуживцу Максименко в МВД Денису Богородецкому. Богородецкий отдал коробку заместителю Максименко в управлении собственной безопасности СКР Александру Ламонову. Ламонов забрал себе 50 тысяч долларов (3 млн рублей) и дал по 25 тысяч долларов (1,6 млн рублей) Суржикову и Богородецкому, а оставшиеся 400 тысяч долларов привез Максименко на служебную квартиру.

Шейхаметов, Богородецкий и Суржиков избежали уголовного преследования, так как признали вину, раскаялись и сотрудничали со следствием.

Ламонов заключил досудебное соглашение и получил пять лет колонии строгого режима.

Его бывший начальник Максименко вину так и не признал. На суде он утверждал, что не имел полномочий для освобождения Кочуйкова, и подчеркивал, что денег при обыске у него не нашли.

Адвокат Максименко Андрей Гривцов отказался от комментариев Би-би-си.