Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov\TASS via Getty Images Image caption Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в десятках российских городов

Центральная избирательная комиссия одобрила сразу три формулировки вопросов для референдума по пенсионной реформе. Всеобщих референдумов в России не было с 1993 года. Теперь заявителям предстоит пройти несколько сложных и долгих процедур.

В среду ЦИК признал соответствующими требованиям закона вопросы трех инициативных групп, предлагающих вынести на референдум предложение повысить пенсионный возраст. По процедуре после этого региональные избиркомы, куда были поданы заявки, должны разрешить или отказать в проведении референдума.

Русская служба Би-би-си разбиралась, может ли состояться федеральный референдум в России впервые за 25 лет.

Какие формулировки утвердил ЦИК?

Вопрос инициативной группы кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова звучит так: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Второй вопрос - от инициативной группы партии КПРФ в Алтайском крае - сформулирован так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Третья заявка была подана физическими лицами из Московской области по фамилии Семенова и Широбокова. Они предложили такой вопрос: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Были ли раньше федеральные референдумы в России?

В последний раз всеобщий референдум в России проводился в 1993 году по проекту Конституции. Поэтому председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в четверг произошло беспрецедентное событие.

"Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране. Поэтому впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрил сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами", - подчеркнула глава ведомства.

В конце июля ЦИК отклонил вопрос московской инициативной группы КПРФ, сочтя его формулировку недостаточно четкой. После этого московские коммунисты переформулировали вопрос с помощью ЦИК и намерены подать повторную заявку 8 августа.

Регистрация двух заявок помимо заявки КПРФ - это желание власти лишить КПРФ права использовать референдум, как флаг, говорит политолог Андрей Колядин. Это вполне объяснимо, с учетом серьезного роста рейтинга коммунистов с начала года.

Кроме того, это позволит затянуть процесс с референдумом и посмотреть, что будет с протестной активностью в процессе принятия закона. Если он будет понемногу расти, то в нее могут быть внесены незначительные коррективы. А вот если будет безудержный рост, тогда референдум позволит власти отложить на другие времена повышение пенсионного возраста и при этом сохранить лицо, говорит политолог.

Какова процедура организации референдума?

Организовать референдум по российскому законодательству сложно. По закону инициативная группа должна создать не менее чем 43 подгруппы в 85 регионах, причем в каждом должно быть не более одной подгруппы.

Дальше инициаторы референдума должны собрать 2 миллиона подписей в поддержку его проведения в течение 45 дней. Для оплаты сбора подписей должен быть создан специальный фонд.

"Выход на проведение референдума - сложная, подчеркиваю, сложная процедура. Посмотрим, удастся ли КПРФ и двум другим заявителям ее пройти", - сказал Би-би-си федеральный чиновник, не уполномоченный комментировать в СМИ этот вопрос.

Противников пенсионной реформы в России много. Это показали многочисленные митинги против нее, а также тот факт, что подписи под петициями против повышения пенсионного возраста были собраны в считанные дни. Петиция на сайте Российской общественной инициативы, созданная общероссийским объединением профсоюзов "Конфедерация труда России", собрала необходимые 100 тысяч подписей за несколько дней. Другая петиция на сайте Change.org набрала 2 миллиона подписей чуть больше чем за неделю.

Может ли состояться референдум о пенсионной реформе?

"Еще ни у кого нет опыта проведения референдума по закону 2005 года. Закон 1995 года был более либеральным - там не было требований о 43 подгруппах, а сроки сбора подписей были больше", - говорит эксперт Комитета гражданских инициатив (КГИ) Аркадий Любарев.

По мнению Любарева, больше всего шансов дойти до реального голосования у КПРФ.

"С большим количеством реальных членов в партии и работающих отделений им будет проще всех. Если и у них не получится, ни у кого другого точно не выйдет. И это станет подтверждением, что референдум по этому закону провести невозможно", - считает эксперт.

На региональном уровне были референдумы и после 1993 года - об объединении регионов, но их инициировали власти. По мнению Любарева, российским властям было бы правильно позволить состояться референдуму о пенсионном возрасте, чтобы такую болезненную реформу можно было бы проводить при поддержке народа.