Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британская ассоциация гомеопатии заявила, что руководство NHS поступает недальновидно

Бристоль стал последним регионом в Англии, где отменили финансирование услуг гомеопатов из средств Национальной службы здравоохранения (NHS). Теперь в Британии осталось лишь одно место, где можно получить бесплатное направление к гомеопату - это шотландский Глазго.

Комиссия NHS по Бристолю, Северному Сомерсету и Южному Глостерширу 7 августа постановила, что Портлендский центр интегральной медицины - единственная в регионе клиника, где в рамках NHS оказывали гомеопатические услуги - больше не будет получать плату за эти услуги из средств государственной страховой медицины.

Комиссия, впрочем, оставила гомеопатам и их пациентам возможность попытаться доказать специальному органу, что конкретный пациент почему-либо представляет собой исключительный случай, и все-таки получить финансирование из казны.

В 2017 году Национальная служба здравоохранения Англии официально рекомендовала участковым терапевтам прекратить выписывать направления к гомеопатам.

"Надежные доказательства эффективности гомеопатии в лечении любых заболеваний отсутствуют", - заявила NHS Англии.

Гомеопатия основана на идее "лечения подобного подобным", причём препараты дозируются в настолько микроскопических объемах, что, как говорят очень многие ученые, пациенты получают в пилюлях один сахар.

В 2010 году профильный комитет Палаты общин британского парламента заявил в докладе, что гомеопатические лекарства дают не больше эффекта, чем плацебо.

Британская ассоциация гомеопатов, тем не менее, говорит, что методы ее ченов, практикующих гомеопатов, приносят "огромную пользу" пациентам.

В апреле этого года кабинеты гомеопатов закрыли в Королевском центре интегральной медицины в Лондоне.

Бристольская комиссия NHS объяснила свое решение не только сомнениями в эффективности гомеопатии, но и необходимостью экономить.

По данным комиссии, в 2017-2018 финансовом году гомеопатическое лечение по страховке получили в регионе около сорока пациентов, и это обошлось в 109,5 тысячи фунтов.

Глава Британской гомеопатической ассоциации Маргарет Уайли заявила, что решение закрыть финансирование гомеопатии свидетельствует о недальновидности руководства NHS и обнажает причины кризиса в системе здравоохранения.

"Деньги, которые Бристольская комиссия тратила на гомеопатию - это крохотная доля местного бюджета NHS, и при этом гомеопатия приносит огромную пользу пациентам, многие из которых - пожилые люди с хроническими заболеваниями", - заявила Уайли.