Полный текст американских "санкций из ада" попал в СМИ. Вслед за этим упал рубль и фондовый рынок

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Рубль и акции на российской бирже подешевели после статьи в газете "Коммерсант" о готовящихся санкциях США против России.

Доллар на торгах на Московской бирже к 17:26 мск среды, 8 августа, подорожал почти на 1,2 рубля до почти 64,7 рубля. Евро - более чем на 1,3 рубля (до почти 75 рублей).

Индекс Мосбиржи к 17:42 мск упал на 1%, а индекс РТС - почти на 3%.

Список мер против России, которые предлагает принять группа американских сенаторов, был обнародован неделю назад и тоже спровоцировал спад на рынках. Один из его авторов - Линдси Грэм - окрестил их "санкциями из ада".

Будет ли в итоге принят этот документ и если да, то когда и в каком виде, остается неясным.

О чем написал "Коммерсант"?

В статье "Комплекс мер по сдерживанию Дональда Трампа", вышедшей в номере от 8 августа, газета пишет, что ей удалось ознакомиться с текстом законопроекта и пересказывает его содержание, отчасти повторяя то, что было известно ранее.

В интернет-версии статьи можно скачать 103-страничный скан документа. Он был внесен в Конгресс 1 августа. На сайте полный текст по-прежнему отсутствует.

Би-би-си попросила подтвердить его подлинность сенаторов Линдси Грэма, Роберта Менендеса, Кори Гарднера и Бена Кардина, которые являются его авторами. К моменту публикации на письма никто из них не ответил.

Парламент США ушел на каникулы до начала сентября.

Какие меры предлагаются в законопроекте?

Правообладатель иллюстрации Win McNamee_Getty Images Image caption Сенатор Линдси Грэм называет собственный законопроект "санкциями из ада"

В экономической части содержится запрет на операции и замораживание активов в СШАсеми российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель - но только с новыми выпусками.

Также проект предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний и другие пункты.

Также сенаторы предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

Авторы документа также требуют, чтобы был подготовлен доклад о личном состоянии Владимира Путина, президент США Дональд Трамп потребовал от России вернуть Крым, который был аннексирован ей в 2014 году, Украине, а также осудил вмешательство России в выборы в США.

Почему российский рынок снова упал?

Большая часть того, о чем написал "Коммерсант", было известно до этого.

"Текст выглядит довольно жестким, хуже, чем ожидания, и при этом включает много деталей, которые особенно неприятны. Скажем, приравнивание России к странам, спонсирующим терроризм", - объясняет профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

Согласно отчету банка Nordea, рубль сейчас особенно уязвим для инвесторов на фоне опасений по поводу расширения санкций и низкого аппетита к риску на международных рынках. Рубль и российские бумаги на международных финансовых рынках считаются рисковыми активами.

С точки зрения банков и госдолга предложения не являются новостью, но всё равно неприятно видеть их точные формулировки, поясняет Шибанов.

По словам Шибанова, российский рынок в целом реагирует на новости медленнее, чем, например, рынок США. Если на развитых и ликвидных рынках новости "отыгрываются" за 2-3 дня, то, согласно исследованиям, внешние шоки могут влиять на цены на активы на российском рынке в течение 20 дней, поясняет экономист.

Это связано с тем, что инвесторы не могут сразу и без потерь продать акции или облигации, добавляет Шибанов.