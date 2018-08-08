ФСБ не пустила Марию Алехину на рейс в Лондон. Всё началось с бумажного самолетика

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мария Алехина за последние несколько недель провела ряд протестных акций

Сотрудники погранслужбы ФСБ не позволили участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной вылететь в Лондон из московского аэропорта Домодедово, рассказала Би-би-си сама активистка.

Алехина пояснила, что выезд из страны ей закрыт в связи с уклонением от обязательных работ. При этом сама она считает, что действия ФСБ связаны с ее акциями, в частности, с акцией против пыток у здания ФСИН.

"Я летала в тур пять дней назад, и все было в порядке. Они начинают активизироваться, когда я начинаю активизироваться", - добавила Алехина.

По ее словам, утром по месту ее прописки приходили люди, представившиеся полицией. "Дома была моя мама. Они хамили, это точно были не приставы. Ей они сказали, что из полиции. Спрашивали, где нахожусь я, причину, почему меня ищут, они не назвали", - рассказала она.

Пропустить Twitter пост , автор: @all_mary послезавтра первый спектакль по моей книжке Riot Days на фесте в Эдинбурге



но в аэропорту ребята из погранслужбы ФСБ сказали, что мне закрыт выезд из страны



такие дела 🎬 pic.twitter.com/nD4PkoWHV1 — Мария Алехина (@all_mary) 8 августа 2018 г.

Накануне Алехина вместе с православным активистом Дмитрием Цорионовым (Энтео) провели акцию против пыток заключенных возле здания ФСИН в центре Москвы, приклеив ко входу растяжку "ФСИН = ГУЛАГ".

Акция с самолетиками

10 июля стало известно, что суд оштрафовал Алехину на 400 тыс. рублей за уклонение от обязательных работ.

Ранее в тот день активистка была задержана в Москве после заседания в Измайловском районном суде по иску нижегородской ИК-2. Поводом послужило неисполнение судебного решения об обязательных работах.

Алехина и Энтео, известный в прошлом по радикальным акциям в защиту православия, получили по 100 часов обязательных работ за участие в акции против блокировки мессенджера Telegram в России, проводившейся 16 апреля.

Участники акции запускали у здания ФСБ на Лубянке бумажные самолетики, изображенные на логотипе Telegram. Активистов задержали и доставили в ОВД Мещанский.

Судья Мещанского районного суда Юлия Мордвина решила, что запуск самолетиков "мешал порядку и создал помехи для пешеходов и передвижения транспорта".

Алехина и Энтео были признаны виновными в организации массового сбора граждан в общественном месте, вылившегося в нарушение порядка. За это закон позволяет назначить до 15 суток ареста и до 100 часов обязательных работ.