Троих членов банды растлителей лишат британского гражданства

Правообладатель иллюстрации GMP Image caption Некоторым из жертв банды было всего 13 лет

Трое живущих в Британии выходцев из Пакистана будут лишены британского гражданства решением суда за тяжкие преступление в отношении несовершеннолетних.

Абдул Азиз, Адиль Хан и Кари Абдул Рауф - трое из девяти жителей британского города Рочдейл, осужденных в 2012 году за растление малолетних. Некоторым из их жертв было всего 13 лет.

В 2012 году девять британцев были приговорены к тюремным срокам от четырех до 19 лет по обвинениям, связанным с растлением детей. Как рассказали представители обвинения в ходе слушаний, подсудимые состояли в банде, которая целенаправленно находила белых детей из неблагополучных семей, чтобы использовать их в сексуальных целях.

Мужчины собирались у различных кафе в Рочдейле и там с помощью юного сообщника знакомились с детьми и подростками. Они угощали их едой и покупали им алкоголь и наркотики. Затем жертв подвергали сексуальным надругательствам. Часто изнасилование было групповым.

Это продолжалось несколько лет - первое заявление в полицию на насильников было подано в 2008 году.

История вызвала широкий общественный резонанс в Британии, в особенности после того, как стало известно, что полиция и социальные службы игнорировали поступавшие к ним сигналы о действовавшей в городе банде растлителей родом из Пакистана, опасаясь обвинений в расизме.

Детей вовлекали в проституцию. Одна из жертв на суде утверждала, что после того как ее напоили до бессознательного состояния, с ней по очереди занялись сексом 20 мужчин. Другая девочка говорила, что один из членов банды возил ее на машине в частные дома, где она оказывала мужчинам сексуальные услуги.

Из девяти осужденных Азиз, Хан и Рауф получили не самые большие сроки - Азиз был приговорен к девяти годам за торговлю детьми и растление малолетних по предварительному сговору группой лиц, Адиль Хан получил восемь лет по таким же обвинениям, Кари Абдул Рауф был приговорен к шести годам.

Сейчас трое мужчин находятся на свободе - их освободили условно-досрочно после отбытия половины срока.

Депортация

Все трое осужденных сейчас имеют двойное гражданство - британское и пакистанское.

Процесс лишения всех троих британского гражданства был запущен Терезой Мэй в 2015 году, когда она занимала пост министра внутренних дел.

"Британское гражданство - это привилегия, которая дает определенные права и льготы, например право на британский паспорт или право на голосование", - цитирует газета Guardian адресованное им в 2015 году письмо главы МВД.

Запустив процесс депортации, Мэй действовала в соответствии Актом о британском гражданстве 1981 года, который дает министру внутренних дел право аннулировать гражданство британца, если считает, что это послужит общественному благу.

Совратители подали апелляции в 2016 году, утверждая, что лишение их гражданства нарушает право на семейную жизнь - суд первой инстанции в их апелляции отказал.

В июле они предстали перед апелляционным судом, рассмотревшим их повторное обращение. В среду суд в ней отказал. Судья Филип Сейлс посчитал, что из-за тяжести, цинизма и жестокости преступлений преступники не заслуживают снисхождения.

Мужчины, у которых останется только пакистанское гражданство, могут быть депортированы в Пакистан, однако перед этим они имеют право подать еще одну апелляцию против действий МВД, рассмотрение которой может занять до нескольких месяцев.