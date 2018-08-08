Власти США пришли к выводу, что за отравлением Сергея и Виктории Скрипалей в британском Солсбери стоит Россия, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Они готовятся ввести новые санкции против России.

"США [...] пришли к выводу, что правительство России использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права," - заявила она.

По ее словам, США планируют применить к России санкционные меры в связи с этим инцидентом.

Первые санкции вступят в силу ориентировочно 22 августа, сказала она.

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