Тайским мальчикам и тренеру, спасенным из пещеры, дали гражданство Таиланда. Оказывается, они его не имели

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Официальные лица заявляют, что гражданство предоставлено Монгколу Бунпиаму (на фото), двум его товарищам и тренеру Экаполу Чантавонгу на общих основаниях и не связано с их приключением

Власти Таиланда наделили гражданством троих мальчиков и тренера из футбольной команды, просидевших более десяти дней без еды и света в каменном плену.

На торжественной церемонии глава района Маэ Сай вручил им удостоверения личности.

Как выяснилось во время многодневной операции спасения детей, за которой следил весь мир, молодой тренер и трое членов юношеской команды Wild Boars официально не считались гражданами страны из-за своего происхождения.

В Таиланде зазвучали призывы ускорить рассмотрение заявлений тренера Экапола Чантавонга и троих детей из его группы о предоставлении им гражданства.

Около 480 тысяч человек из кочевых племен и малых народностей, веками живущих близ границ Таиланда, Бирмы, Лаоса и Китая, не имеют никакого гражданства. Агентство ООН по делам беженцев давно обеспокоено судьбой этих людей.

Впрочем, чиновник, сказал Франс Пресс, что предоставление гражданства ребятам из Wild Boars никак не связано с тем, что они провели две недели в пещере - они и так удовлетворяли всем условиям для его получения.

Тринадцать мальчиков-подростков и тренер Чантавонг, по прозвищу Ака, спустились в пещеры горного комплекса Тхам Луанг 23 июня. Внезапно начался мощный ливень, и пещеру затопило. Спасаясь от воды, группа ушла по узким проходам в глубину пещер.

Более десяти дней они просидели там в темноте, с остатками еды, которую делили на всех, и почти без воды. То, что дети не потеряли присутствия духа и продержались так долго, считают заслугой тренера Аки, который подбадривал их и учил медитации.

Media playback is unsupported on your device Найдены пропавшие в тайской пещере дети. Первое видео

Через девять дней напряженных поисков двое британских дайверов нашли детей. Но чтобы вывести их обратно на поверхность через затопленные пещеры, потребовалось еще девять дней. Сложная логистическая операция с участием международных специалистов и спецназа армии Таиланда включала в себя постройку канатной дороги, доставку еды и медикаментов, подготовку детей к использованию аквалангов.

Один тайский военный из подразделения военных ныряльщиков погиб, доставляя мальчикам пищу.

Последним из пещеры выбрался тренер Чантавонг.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Тренер Экапол "Ака" Чантавонг стал всенародным любимцем. Он пока еще отбывает послушание в буддистском монастыре, поэтому носит оранжевое одеяние монаха

После лечения в больнице и возвращения к родным почти все мальчики из команды и тренер Ака отправились в буддистский монастырь для духовного очищения. Для детей монашеское послушание окончилось через 11 дней, а тренер еще продолжает жить в монастыре - поэтому на церемонии вручения ему пластикового удостоверения гражданина он был в традиционном монашеском одеянии.