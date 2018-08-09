Участники "банды ГТА" получили пожизненные сроки за убийства водителей

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Московский областной суд вынес приговоры членам "банды ГТА", обвиняемым в убийствах водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области.

Четверо обвиняемых - Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов - приговорены к пожизненным срокам. Зафарджон Гулямов получил 20 лет строгого режима.

Всех подсудимых признали виновными в бандитизме, убийствах, разбое, незаконном обороте оружия, незаконном изготовлении оружия и похищении документов. Как отмечает "Медиазона", приговор им читали семь дней.

Изначально судебный процесс шел в отношении девяти человек, но 1 августа 2017 года, в день судебного заседания, подсудимые совершили нападение на конвоиров, отобрали у них оружие и устроили стрельбу. В результате перестрелки Ибайдулло Субханов, Холик Субханов, Фазлитдин Хасанов и Абдумуким Мамадчонов были убиты.

По факту перестрелки в суде было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи". Расследование по этому делу продолжается.

Дело "банды ГТА"

О "банде ГТА" впервые заговорили летом 2014 года после череды убийств на федеральной трассе М4 "Дон". Всего, по версии следствия, с 2012 по 2014 год жертвами преступников стали 17 человек. Банду, которая устраивала засады и убивала автовладельцев, не могли найти несколько месяцев.

Участников группировки удалось задержать в ноябре 2014 года. В поселке Удельная Раменского района был обнаружен предполагаемый лидер группировки, 33-летний уроженец Узбекистана Ибайдулло Субханов.

Всего в качестве обвиняемых по делу "банды ГТА" были привлечены девять участников группы, еще несколько бежали за границу, докладывало следствие.

Во время поисков группировки в СМИ неоднократно выдвигались предположения о мотивах и личностях преступников. По одной версии, нападавшие были участниками террористической группировки, по другой - банда могла состоять из недавно вышедших из колоний рецидивистов или "тренирующихся" киллеров. В прессе также появлялись сообщения о том, что нападавшие были сатанистами.

Собеседники РБК, "Московского комсомольца" и других изданий после поимки преступников утверждали, что они напрямую связаны с запрещенной террористической группировкой "Исламское государство". В Следственном комитете эту версию исключили, назвав основным мотивом нападений корысть.