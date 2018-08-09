Рубль и фондовый рынок России обрушились из-за "драконовских" санкций США

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Рубль и фондовый рынок продолжили падение на открытии торгов в четверг. Накануне стало известно о новых санкциях США в отношении России. В первые минуты торгов доллар подорожал более чем на рубль.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 66,26 рубля (+71 копейка к уровню предыдущего закрытия). Это масимальные уровни с середины ноября 2016 года. Евро вырос до 76,8 рубля (+65 копеек).

Доллар при этом оказался на 2,7 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,95 рубля выше официального курса.

Рынок акций также открылся снижением. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-1,8%.

В лидерах падения выступают акции "Аэрофлота" (-8%), бумаги опустились в цене до уровня осени 2016 года. В моменте стоимость бумаг опускалась до уровня начала 2008 года.

Большая часть российких компаний на Лондонской бирже также подешевели.

Антон Старцев из инвестиционной компании "Олма" сказал РИА Новости, что первая реакция рынка на анонсированные новые санкции США против РФ выглядит избыточно нервной. Однако, по его мнению, рынок может остаться под давлением.

Новый пакет санкций администрации США был анонсирован Государственным департаментом США вечером 9 августа по московскому времени (после закрытия торгов на российской бирже).

Аналитики "Уралсиба" пишут, что само возвращение санкционной тематики "довольно сильно ударило" по акциям многих российских компаний.

Сбербанк и ВТБ упоминаются в пакете санкций, предложенном сенаторами от республиканской и демократической партий, который один из авторов окрестил "санкционным пакетом из ада".

Падение на бирже по всей видимости продолжится и может стать ощутимым для рынка, пишет аналитик "Уралсиба" Наталия Березина.

Почему их вводят?

Вечером 8 августа представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США планируют применить к России санкционные меры в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери в марте этого года.

Посольство России в США назвало эти меры "драконовскими", а обвинения в адрес российского правительства - надуманным предлогом.

Когда санкции вступят в силу?

Первая, более легкая волна санкций, как сообщила Нойерт, вступит в силу ориентировочно 22 августа.

Будет введет запрет на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности. Эти санкции, вероятно, не нанесут большого ущерба, поскольку пересекаются с уже действующими - в частности, с запретом на экспорт в Россию оружия.

Впрочем, в эту категорию товаров входят многие электронные приборы и их компоненты, а также приборы для тестирования и калибровки бортовых информационных систем некоторых самолетов.

Какие еще санкции могут ввести?

На этой неделе группа американских сенаторов предложила принять еще ряд санкционных мер против России. Один из авторов законопроекта Линдси Грэм окрестил их "санкциями из ада".

Как ожидается, этот пакет мер можно будет принять не ранее начала сентября, когда Конгресс США вернется с каникул.

В их части "адских" санкций содержится запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Кроме этого, текст фактически запрещает операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (это коснется только новых выпусков).

Также проект предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний, признать Россию государством, спонсирующим терроризм, и так далее.