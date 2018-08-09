Конец прямого авиасообщения между Россией и США: будет или нет?

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Новые санкции США из-за отравления Скрипалей могут затронуть крупнейшую российскую авиакомпанию "Аэрофлот". Фактически это означает, что к началу зимы Россия и США могут остаться без прямого авиасообщения впервые за последние 30 лет. Что это будет означать для самой компании и для пассажиров?

О том, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении России в связи с "делом Скрипалей", Госдепартамент США сообщил вечером 8 августа.

В рамках первой волны мер, которые вступают в силу 22 августа, США запретят выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности.

Вторая волна санкций предполагает возможность лишения права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России.

Под это описание подпадает "Аэрофлот" - она на 51,2% принадлежит государству, еще 3,5% контролируется госкорпорацией "Ростех". Она же единственная напрямую летает из России в США.

Это произойдет в том случае, если Россия за три месяца после введения первой волны санкций не предоставит гарантии, что больше не будет производить и использовать химическое оружие.

На фоне новостей о возможных санкциях после открытия Московской биржи "Аэрофлот" оказался среди лидеров падения. На некоторое время цена акции авиакомпании опускалась до уровня начала 2008 года, правда к концу дня бумаги компании частично отыграли падение.

Прибыльное или нет?

"Аэрофлот" отказался от комментариев. Полеты в США для этой компании - прибыльное направление, отмечает глава аналитической службы "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

В марте "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщал, что на фоне увеличения спроса в прошлом году "Аэрофлот" собирался к лету увеличить объем перевозок на американских направлениях.

Но в итоге объем продаж авиабилетов туда-обратно из России в США в первые 7 месяцев 2018 снизился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показывают данные сервиса Biletix.

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"Конкурентоспособным на этом рынке может быть только "Аэрофлот". У него есть достаточно провозных емкостей и мощная сеть продаж, в том числе и в Штатах. Вот это позволяло ему последовательно выдавить с российского направления американских перевозчиков, потому что "Аэрофлот" был более конкурентоспособным," - отмечает Пантелеев.

В марте 2018 года, к примеру, с направления между Россией и США ушла американская компания Delta. Для американских перевозчиков домашние перелеты выгоднее, чем полеты через океан в Россию, отмечает эксперт.

Как "Аэрофлот"раньше затрагивала политика?

В марте 2018 года самолет "Аэрофлота", который прилетел из Москвы в Лондон, обыскала британская таможенная служба. МИД России и сама компания заявили, что британские власти не назвали причины обыска и провели досмотр, не выпуская командира судна из кабины. Представитель МИД России Мария Захарова назвала досмотр провокацией, которая потребовалась британским властям, чтобы "спасти свою репутацию, капитально подорванную в связи с делом Скрипалей".

В 2014 году лоукост-"дочка" "Аэрофлота" - "Добролет" через 2 месяца работы попала под санкции Евросоюза из-за полетов в Крым. C компанией отказались работать контрагенты, в том числе немецкая Lufthansa Technik. В итоге "Аэрофлот" ликвидировал " дочку " . Новый лоукостер получил другое название - "Победа" и новый сертификат эксплуатанта.

В 2003 году "Аэрофлот" вынужден был на время поменять маршруты своих пролетов над Канадой и сократить число рейсов в Торонто. Конфликт разгорелся из-за того, что авиакомпани я Air Canada попросила бесплатно летать из Торонто в Дели над российской территорией , но ей отказали . В итоге правительство Канады установило ограничения на транзитные полеты самолетов " Аэрофлота " .

В декабре 1981 года "Аэрофлоту" запретили летать в воздушном пространстве США после введения советских войск в Афганистан. В сентябре 1983-года, после тогокак советские системы ПВО сбили Boeing 747 южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines, авиасообщение между Россией и США было фактически заблокировано. Позже блокаду сняли, но до 1986 года были закрыты представительства "Аэрофлота" в Нью-Йорке и Вашингтоне и запрещены контакты американских авиакомпаний с "Аэрофлотом".

Если все-таки отменят

Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил агентству Рейтер, что планируемые Вашингтоном санкции в отношении России не затронут напрямую "Аэрофлот", но теоретически могут распространяться на экспортируемые Соединенными Штатами товары, которые закупает российская авиакомпания.

Запреты на полеты могут быть введены в отношении "Аэрофлота" на второй стадии санкций, если Москва не выполнит условий Вашингтона, в частности не разрешит проведение международных инспекций.

По мнению Пантелеева, цены на перелеты в США вырастут, но незначительно, так как выбор рейсов с пересадкой очень велик. По данным Biletix, сейчас более 95% проданных в этой системе авиабилетов в США приходится на рейсы с пересадками. При этом после пересадки в европейских аэропортах российские пассажиры чаще всего летят в США рейсами иностранных авиакомпаний.

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По мнению Пантелеева, если "Аэрофлоту" де-факто запретят летать в США, ответные меры России могут оказаться очень жесткими - в качестве одного из вариантов могут быть пересмотрены соглашения, по которым американские перевозчики пользуются маршрутами над территорией России.

Сложности, связанные с распределением "арктических" маршрутов, возникали и раньше. В мае министерство транспорта США обязало три российские авиакомпании предоставить информацию о будущих полетах в Штаты для проверки соответствия рейсов американскому законодательству. Власти США называли это ответом на действия России, которая не предоставила американским грузовым перевозчикам коридора для пересечения своего воздушного пространства.

Представитель МИД Мария Захарова 9 августа заявила, что ответные меры будут прорабатываться, "исходя из тех действий, которые будет предпринимать американская сторона".

"Будут меры - будем принимать решения на основе того, что на этот раз придумают американские законодатели и политические лоббисты, - сказала Захарова. - Все очень просто. Ничего не придумают [США] - ничего не будем делать, придумают - будем отвечать, придумают что-нибудь экстра - будем отвечать в том же духе. Правила игры никто не отменял".

По мнению Пантелеева, российские авиационные власти в любом случае не дадут американским авиакомпаниям заменить "Аэрофлот" на прямых рейсах.