У жены Башара Асада диагностирован рак груди

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У жены президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали рак груди.

По словам врачей, опухоль удалось обнаружить на ранней стадии, и первой леди уже оказывается помощь.

В официальном аккаунте сирийского правительства в "Твиттере" появилась фотография супругов Асад с подписью: "Госпожа Асма Асад начинает проходить первый курс терапии злокачественной опухоли, обнаруженной рано. Команда администрации президента желает Асме скорейшего выздоровления".

Асма Асад родилась и выросла в Лондоне, у нее двойное гражданство. Она окончила школу и университет в Британии, после чего работала инвестиционным банкиром.

В 2000 году она переехала в Сирию и вышла замуж за бывшего врача-офтальмолога Башара Асада, который на момент их свадьбы уже несколько месяцев управлял страной, сменив на президентском посту своего отца Хафеза Асада.

В 2012 году Асма Асад стала одной из 12 человек, попавших под санкции ЕС в связи с жестокой реакцией сирийского правительства на народные протесты.

В начале правления Башара Асада президентская чета была символом реформ в стране, пришедших на смену жесткого режима Асада-отца. В феврале 2011 года журнал Vogue опубликовал на обложке портрет Асмы Асад, назвав ее "самой магнетической первой леди".

Но уже через несколько месяцев полиция жестоко подавила протесты в городе Дараа на юге Сирии и дала толчок кровопролитной гражданской войне, унесшей жизни почти полумиллиона человек и лишившей крова нескольких миллионов сирийцев.

С тех пор Vogue удалил публикацию в своей онлайн-версии.

Позиция первой леди

В своих первых публичных заявлениях о событиях февраля 2012 года миссис Асад выражала полную поддержку действиям мужа.

"Башар Асад - президент всей Сирии, а не горстки сирийцев, и первая леди поддерживает его в этой роли" - прокомментировал в свое время ситуацию офис супруги президента для газеты Times.

В том же году оппозиционные активисты обнародовали личные электронные письма, якобы принадлежавшие супругам Асад, из которых следовало, что первая леди продолжает покупать предметы роскоши, несмотря на тяжелую ситуацию в стране.

С иностранной прессой она не общалась до 2016 года. Первое интервью она дала российскому телеканалу, в котором, в частности, сказала, что отвергла несколько предложений из-за рубежа о предоставлении ей убежища на время войны.