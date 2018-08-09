Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов
Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов для всех без исключения женщин на сроках беременности до 14 недель. Прерывать беременность пока можно только в случае изнасилования или серьезной угрозы для здоровья матери.
Сенат Аргентины известен своими консервативными взглядами, однако многие его члены высказывались в поддержку законопректа, принятого еще в июне конгрессом страны.
Ожидалось, что голосование будет непростым, и никто не брался предсказать его итог. После рекордно долгого обсуждения против легализации абортов проголосовали 38 сенаторов, 31 высказался за.
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Пока сенат заседал, у его стен устроили демонстрации сторонники и противники законопроекта.
После оглашения решения активисты движения "За жизнь" сказали: "Прошедшее голосование показало, что Аргентина все еще является страной, уважающей семейные ценности".
Сторонники легализации заявили, что не собираются сдаваться. Некоторые пустили в ход файеры и самодельные взрывные устройства, после чего произошли столкновения с полицией.
Многострадальный закон
Различные феминистские организации Аргентины много лет добивались рассмотрения вопроса о легализации абортов на законодательном уровне.
Большинство аргентинцев - католики. Против абортов также выступали президент страны Маурисио Макри и родившийся в Аргентине папа римский Франциск.
Вопрос сдвинулся с мертвой точки после того, как Макри предложил конгрессу все-таки рассмотреть законопроект. В июне он был принят минимальным большинством голосов.
Однако, по закону страны, законопроект не может вступить в силу без одобрения сената.
Нецензурные перепалки
Заседание сената продолжалось 16 часов и проходило очень бурно. Вице-президент страны Габриэла Мичетти, выступающая против абортов, нецензурно ругалась на своих коллег, забыв, что включен микрофон.
Экс-президент страны Кристина Киршнер, теперь исполняющая роль сенатора, поддержала законопроект, хотя в свою бытность президентом выступала категорически против.
По ее словам, тысячи женщин, вышедшие на улицы с требованием дать им выбор, заставили ее изменить свое мнение.
Сенатор Педро Густавиньо, поддерживающий закон, рассказал, что на него оказывала сильное давление католическая церковь, и ему, по его словам, пришлось "изворачиваться перед распятиями".
В аргентинском сенате заседают 42 мужчины и 30 женщин. Женские голоса разделились поровну, в то время как большинство мужчин проголосовали против.
Голоса активистов с обеих сторон
Норма Дуранго, член оппозиционной перонистской партии: "Закон никого не обязывает и не рекомендует делать аборты. Единственная наиважнейшая функция - защитить право на свободный выбор".
Камилла Дуро, активистка нерелигиозной неправительственной организации "Frente Joven" ("Фронт молодых"), выступающей против абортов: "Мы хотим громко заявить о том, что аборт равен социальному провалу. Чтобы женщина прибегла к этому, сначала многое другое в ее жизни должно пойти не так".
Сабрина Картабия Гроба, юрист движения в защиту абортов, активистка: "Женщины делают аборты вне зависимости от того, законно это или нет".
Мария Кастильо, участница демонстрации у стен парламента: "Аборт - это всегда убийство ребенка, но он никогда не решает проблему женщины. Мы убеждены, что этим ничего не решить, есть другие способы".
Женщины умирают
Защитники законопроекта уверены, что легализация абортов - это срочный вопрос, лежащий в сфере здравоохранения. Десятки тысяч женщин ежегодно оказываются в больницах с осложнениями после нелегальных абортов. В 2016 году 43 женщины умерли.
Не все в Аргентине могут позволить себе медикаменты для прерывания беременности. Женщины победнее вынуждены прибегать к гораздо более жестоким методам.
Уругвай и Куба - единственные страны в Латинской Америке, полностью узаконившие аборты.
Верховный суд самой густонаселенной страны континента - Бразилии - начал слушания по вопросу легализации прерывания беременности на сроке до 12 недель.
В мае Ирландия, еще одна страна с большим влиянием католической церкви, проголосовала на референдуме за отмену запрета на аборты.