Мария Алехина покинула Россию вопреки запрету на выезд за границу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июле суд оштрафовал Алехину на 400 тыс. рублей за уклонение от обязательных работ

Участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной удалось вылететь в Британию, несмотря на то, что погранслужба ФСБ накануне запретила ей покидать Россию.

"Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Мария Алехина нашла способ выехать, и в настоящий момент летит в Эдинбург!" - говорится в сообщении Pussy Riot в "Твиттере".

Представители группы не уточнили, каким образом Алехиной удалось обойти запрет на выезд из страны.

Также сообщается, что Алехина в составе Pussy Riot намерена выступать на театральном фестивале ежедневно с 10-го по 19 августа.

В среду сотрудники погранслужбы ФСБ не позволили Алехиной вылететь в Лондон из московского аэропорта Домодедово.

Сама активистка пояснила Би-би-си, что выезд из страны ей закрыт в связи с уклонением от обязательных работ. При этом она считает, что действия ФСБ связаны с ее акциями, в частности, с акцией против пыток у здания ФСИН.

"Я летала в тур пять дней назад, и все было в порядке. Они начинают активизироваться, когда я начинаю активизироваться", - добавила Алехина.

Она также добавила, что утром в среду по месту ее прописки приходили люди, представившиеся полицией. "Дома была моя мама. Они хамили, это точно были не приставы. Ей они сказали, что из полиции. Спрашивали, где нахожусь я, причину, почему меня ищут, они не назвали", - рассказала Алехина.

Позднее в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подтвердили, что запрет на выезд для Алехиной был связан с уклонением от наказания.

Акция с самолетиками

10 июля суд оштрафовал Алехину на 400 тыс. рублей за уклонение от обязательных работ. Алехина и Энтео, известный в прошлом по радикальным акциям в защиту православия, получили по 100 часов обязательных работ за участие в акции против блокировки мессенджера Telegram в России, проводившейся 16 апреля.

Участники акции запускали у здания ФСБ на Лубянке бумажные самолетики, изображенные на логотипе Telegram. Активистов задержали и доставили в ОВД Мещанский.

Судья Мещанского районного суда Юлия Мордвина решила, что запуск самолетиков "мешал порядку и создал помехи для пешеходов и передвижения транспорта".

Алехина и Энтео были признаны виновными в организации массового сбора граждан в общественном месте, вылившегося в нарушение порядка. За это закон позволяет назначить до 15 суток ареста и до 100 часов обязательных работ.