Умер художественный руководитель театра "Практика" Дмитрий Брусникин

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В Москве в возрасте 60 лет скончался актер, режиссер, руководитель театра "Практика" Дмитрий Брусникин. Причины смерти не сообщаются.

О смерти режиссера сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на пресс-службу театра.

Дмитрий Брусникин был директором московского театра "Практика" с 2018 года. 7 августа он был назначен художественным руководителем "Практики", а должность режиссера театра досталась Борису Мездричу, бывшему руководителю Новосибирского театра оперы и балета.

До ухода в "Практику" Брусникин руководил собственной мастерской в Школе-студии МХАТ, которая специализировась на современной драматургии. Актеров мастерской Брусникина называли "брусникинцами", его студия считалась одной из наиболее талантливых и заметных на российской театральной сцене.

В 2016 году стало известно, что "брусникинцы" получили постоянную резиденцию в театре "Практика", который впоследствии и возглавил Брусникин. До этого его труппа ставила спектакли на различных площадках в Москве, в том числе в "Театре.doc".

Брусникин в качестве руководителя собственной студии работал в основном с молодыми актерами, зачастую студентами первых-вторых курсов, которые получали возможность выступить на большой сцене.

Также Брусникин был известен как актер, снявшийся в десятках художественных фильмов и сериалов.