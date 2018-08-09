"Новое величие": суд оставил 18-летнюю Анну Павликову в СИЗО, несмотря на болезнь

Media playback is unsupported on your device Суд оставил Анну Павликову в СИЗО

Судья Дорогомиловского районного суда Москвы Юлия Рудакова продлила на месяц арест обвиняемой по так называемому делу "Нового величия" Анне Павликовой.

На продлении ареста 18-летней девушке настаивали прокуратура и следствие. Адвокаты и родственники просили перевести ее под домашний арест, ссылаясь на ее слабое здоровье.

Павликова была арестована в марте 2018 года в рамках расследования дела по статье о создании экстремистского сообщества (282.1 УК России). По версии следствия, девушка, которой тогда еще не было 18 лет, участвовала в деятельности экстремистской группировки "Новое величие".

На прошлой неделе стало известно, что Верховный суд истребовал на пересмотр материалы об аресте Павликовой. Ее адвокат Ольга Карлова расценивала это как "огромные шансы на изменение меры пресечения на домашний арест, подписку о невыезде или иной другой более мягкий вариант".

Отец подследственной Дмитрий Павликов в ходе заседания в четверг говорил о проблемах со здоровьем у дочери.

"Моя дочь очень сильно больна. У нее действительно очень сложное положение по сердцу. Если она умрет, кто будет за это отвечать!? Плюс гинекология, которую застудили и не лечат. А она девочка - 18 лет! Это ужасно. Я вас прошу, ваша честь, отправить ее под домашний арест, чтобы мы ее хоть как-то подлечили", - цитирует слова Павликова "Медиазона".

"Посмотрите на нее. В первую очередь все мы - прокурор, следователь, судья, - в первую очередь мы люди, - поддержала отца адвокат Ольга Карлова. - Я хожу к ней, и ребенок погибает. У нее появилось столько болезней, которые мы не знаем, как лечить. Я хочу узнать у следователя, что будет, если она будет сидеть дома? Ну наденьте ей браслет. Зачем содержать ее в СИЗО?"

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Однако судья осталась непреклонна.

Мать Анны Павликовой Юлия после оглашения судебного решения не сразу вышла из здания, оставшись плакать на скамейке в коридоре суда.

В разговоре с корреспондентом Би-би-си Всеволодом Бойко адвокат Ольга Карлова сказала, что ни о каком признании вины со стороны ее подзащитной "и речи быть не может". По ее мнению, следствие может продлиться еще около пяти месяцев.

Дело "Нового величия"

По делу проходят обвиняемыми еще девять человек, пятеро из них арестованы, как и Павликова. По версии следствия, участники "Нового величия" собирались совершить в России государственный переворот, захватить власть и отменить конституцию.

Защита Павликовой, как и защита некоторых других фигурантов, полагает, что обвиняемые стали жертвами провокатора, связанного с правоохранительными органами.По версии адвокатов, некий Руслан Д. (сейчас он проходит по делу секретным свидетелем) не только убедил фигурантов - группу знакомых по переписке в "Телеграме" - создать организацию, но и написал ее устав, а также распределил роли между группой будущих обвиняемых.

Во вторник правозащитник Лев Пономарев заявил, что двое обвиняемых - Анна Павликова и Мария Дубовик - нуждаются в срочной медицинской помощи.

Позднее управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило, что состояние здоровья обеих девушек оценивается как удовлетворительное, и в экстренной помощи они не нуждаются.

"Анна Павликова и Мария Дубовик находятся под наблюдением медицинских работников медико-санитарной части № 77 ФСИН России. Они проходят плановое медицинское обследование", - отмечалось в сообщении ведомства.