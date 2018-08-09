Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В больницу в Сане были доставлены десятки раненых

Не менее 29 детей погибли и 30 пострадали в результате авиаудара сил саудовской коалиции по городу Саада в северной части Йемена, контролируемой повстанцами. Об этом сообщает Международный Красный Крест.

Во время удара автобус проезжал через рынок Дахьян. Большинство погибших и пострадавших - дети в возрасте до 15 лет. По данным местного министерства здравоохранения, управляемого повстанцами-хуситами, убиты, как минимум 43 человека, 61 ранен.

Силы коалиции, поддерживающие йеменское правительство в войне против хуситов, утверждают, что ее действия были законными. Они настаивают на том, что никогда преднамеренно не целятся в гражданских лиц.

Правозащитные организации неоднократно обвиняли войска коалиции в том, что они бомбят рынки, школы, больницы и жилые районы.

Что произошло в Сааде?

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что в больницу, которую организация поддерживает в Сааде, в четверг после авиаудара поступили десятки жертв.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption МККК заявил, что посылает дополнительные медикаменты, чтобы помочь больнице справиться наплывом пострадавших

Представитель хуситов Мохаммед Абдул-Салам обвинил коалицию в том, что она продемонстрировала "явное пренебрежение к жизни мирных людей", подвергнув авиаудару общественное место с большим количеством людей.

МККК подчеркнул, что "согласно международному гуманитарному праву гражданские лица должны быть защищены во время конфликта", а генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн назвал авиаудар "гротескным, постыдным" нападением, которое показало "вопиющее пренебрежение к правилам ведения войны".

Неясно, был ли автобус объектом воздушного удара, или его задели случайно. Представитель коалиции полковник Турки аль-Малки сказал, что нападение было "законным военным действием, проводимым в соответствии с международным гуманитарным правом".

Он заявил, что удар был нанесен по "боевикам, ответственным за нападение на гражданских лиц" в среду вечером в городе Джизане на юге Саудовской Аравии. В результате нападения один житель Йемена был убит, а еще 11 получили ранения от фрагментов перехваченной ракеты, которая была запущена хуситами из соседней провинции Амран. Аль-Малки обвинил повстанцев в том, что они используют детей как прикрытие.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В четверг также сообщалось об авиаударах по удерживаемым повстанцами районам в столице Йемена Сане

Неделю назад по меньшей мере 55 гражданских лиц были убиты и еще 170 человек получили ранения в результате серии нападений на повстанческий порт Ходейда. Коалиция отрицала, что нанесла воздушные удары в этом районе, и утверждала, что люди погибли от минометного огня повстанцев.

Почему в Йемене началась война?

Конфликт в Йемене между властями и повстанцами обострился в начале 2015 года, когда хуситы захватили контроль над значительной частью запада страны и заставили президента Абд-Раббу Мансура Хади бежать за границу.

Встревоженные активизацией группировки, ОАЭ, Саудовская Аравия и еще семь арабских государств вмешались в ситуацию в попытке восстановить власть в стране. Коалиция считает, что хуситы действуют в регионе при поддержке Ирана. По данным ООН, в ходе боевых действий погибло почти 10 тысяч человек. Две трети из них - гражданские лица. Не менее 55 тысяч человек пострадали.

В результате продолжающихся боев и частичной блокады со стороны коалиции 22 миллиона человек нуждаются сегодня в гуманитарной помощи. В стране - самая острая в мире чрезвычайная ситуация в области продовольственной безопасности, а вспышка холеры, как предполагается, затронула миллион человек.