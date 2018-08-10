"Дело о взятке за Итальянца": из офицеров СКР сложилась ОПГ

Бывшему начальнику управления собственной безопасности Следственного комитета Михаилу Максименко, осужденному на 13 лет по делу о взятке, предъявлены новые обвинения. Об этом стало известно на процессе над другим бывшим высокопоставленным офицером СКР Денисом Никандровым.

По данным следствия, Никандров получил 200 тысяч долларов за выход из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца). Никандров, как сообщил выступавший на процессе гособвинителем Игорь Потапов, был членом "преступной группы", которая получила в общей сложности 1 млн долларов за освобождение Кочуйкова. Посредником в передаче взятки выступал бизнесмен Дмитрий Смычковский.

Возглавлял же эту группу, по словам прокурора, бывший главный "безопасник" СКР Максименко. "Максименко уже предъявлены обвинения", - сказал Потапов на заседании.

Гособвинение запросило Никандрову пять с половиной лет колонии строгого режима. Также прокурор попросил лишить его звания генерал-майора и назначить штраф в 65 млн рублей (около 1 млн долларов).

Никандров признал свою вину и заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке - без вызова свидетелей и исследования доказательств, в закрытом режиме. Приговор Никандрову Мосгорсуд огласит 16 августа.

О том, что Максименко должны предъявить новые обвинения, ранее писала Би-би-си со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела.

Максименко уже приговорили к 13 годам за получение взятки в 400 тысяч долларов, которую он взял у другого бизнесмена - Олега Шейхаметова - за освобождение Кочуйкова. Из миллиона долларов, который передал возглавляемой Максименко группе Смычковский (тоже за выход Кочуйкова из СИЗО), "безопасник", по версии следствия, забрал такую же сумму - около 400 тысяч долларов.

Как верхушка СКР оказалась за решеткой

Трое высокопоставленных офицеров СКР - Никандров, Максименко и его заместитель Александр Ламонов - были задержаны летом 2016 года. По версии следствия, они вступили в сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой, и получили от него взятку за смягчение обвинения его подручному Андрею Кочуйкову (Итальянцу), арестованному после перестрелки у московского ресторана в 2015 году.

Перестрелка у ресторана Elements в центре Москвы произошла между людьми Кочуйкова и отставным полковником КГБ Эдуардом Буданцевым. Поводом стал конфликт между владелицей ресторана и дизайнером, делавшей в нем ремонт.

Хозяйка, оставшаяся недовольной работами, якобы отказалась платить, а дизайнер решила воспользоваться конфликтом и с помощью людей Калашова забрать ресторан себе. Хозяйка Elements позвала на помощь Буданцева. Разборки закончились стрельбой и двумя трупами - потери понесла группировка Кочуйкова.

Попытка близких к Калашову бизнесменов добиться с помощью взятки руководству СКР освобождения из СИЗО Кочуйкова, задержанного после перестрелки, привела к крупнейшему в истории СКР коррупционному скандалу.

За решеткой в итоге оказались и офицеры СКР, и Кочуйков, и его руководитель, вор в законе Захарий Калашов. Шакро и Итальянец в марте получили тюремные сроки за вымогательство. Избежать наказания удалось только Буданцеву. Сначала ему предъявили обвинение в убийстве, затем переквалифицировали статью на превышение допустимых пределов самообороны и, в конце концов, прекратили дело в связи с отсутствием состава преступления.

Кто есть кто в "ОПГ Максименко" по версии следователей

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption Максименко СМИ называли "по сути, личным телохранителем" главы Следственного комитета Бастрыкина

Михаил Максименко - бывший полковник, экс-начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (УСБ) СКР. Руководитель преступной группы, по версии следствия. Получил две взятки от разных бизнесменов за одно и то же - освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Уже осужден за первую взятку от экс-совладельца "Якитории" Олега Шейхаметова (400 тыс. долларов). Обвинения в получении второй (поделил 1 млн долларов от Смычковского с московскими следователями) ему уже также предъявлены. Вину не признал.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Генерал Дрыманов собирался стать адвокатом, покинув пост начальника московского управления СКР

Александр Дрыманов - генерал-майор юстиции, экс-руководитель московского главка СКР. Арестован по делу последним - его, как своего приближенного, по данным Би-би-си, долго не сдавал ФСБ глава СКР Александр Бастрыкин. "Специалист по деликатным поручениям" главы СКР, как называло его издание РБК, предположительно, получил 200 тыс. долларов из 1 млн, который дал на освобождение из СИЗО Кочуйкова бизнесмен Смычковский. Согласно показаниям Никандрова, съездил на встречу с Максименко "где-то в районе набережной Москвы-реки" и забрал 400 тыс. долларов из миллиона - долю руководства московского главка СКР. Половину из этой суммы якобы оставил себе, другую отдал Никандрову. Вину не признал, находится в СИЗО "Лефортово", суд его дело рассматривать еще не начал.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Никандров заключил сделку со следствием, его дело рассматривается в особом порядке

Денис Никандров - генерал-майор, бывший заместитель Дрыманова. По версии обвинения, получил 200 тыс. долларов из 1 млн долларов, выделенных Смычковским на освобождение Кочуйкова. Взятку ему якобы передавал Дрыманов. Признал вину, дал показания на свое начальство и коллег, на них строится уголовное дело. 16 августа суд огласит ему приговор.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Александр Крамаренко - глава следственного управления СКР по ЦАО Москвы. Обвинение считает, что он, как и его коллеги по московскому главку СКР, получил 200 тыс. долларов из 1 млн за освобождение Кочуйкова. Деньги ему якобы передал бизнесмен Смычковский. Вину не признал, находится в СИЗО "Лефортово", суд его дело рассматривать еще не начал.