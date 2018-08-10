Стрельба в Канаде: погибли не менее четырех человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полицейские машины на улице Бруксайд-драйв в городе на востоке Канады

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в канадском городе Фредериктон, штат Нью-Брансуик на востоке страны.

По информации полицейских, подозреваемый задержан.

"Мы можем подтвердить, что один подозреваемый находится под стражей", - сообщили полицейские "в Твиттере".

Полицейские рекомендовали жителям улицы Бруксайд-драйв, где произошел инцидент, оставаться дома с закрытыми дверями.

По информации полиции, инцидент еще не исчерпан, расследование продолжается, мотивы стрелявшего неизвестны.

В 2014 году в результате перестрелки в другом городе штата Нью-Брансуик - Монктон -погибли трое полицейских, еще двое получили ранения.

Тогда инцидент в Монктоне расценивался как один из самых вопиющих, так как оружейное законодательство в Канаде более строгое, чем в США, но в последние годы число преступлений с применением огнестрельного оружия в Канаде выросло.

В конце июля неизвестный открыл огонь из пистолета в центре Торонто, убив двоих и ранив еще 13 человек.

Вооруженные нападения случаются в Канаде гораздо реже, что в США, но в Торонто, например, число случаев применения огнестрельного оружия за период с 2014-го по 2017-й годы более чем удвоилось - со 177 до 395 случаев.