Доллар впервые за два года торговался выше 67 рублей. ЦБ попытался успокоить рынок

В первые минуты торгов доллар начал рост и превысил психологически важную отметку в 67 рублей.

На открытии доллар подорожал почти на 30 копеек.

На фоне продолжающегося обвала рубля на этой неделе Банк России вдвое сократил объемы покупки валюты для минфина - до 8,4 млрд рублей в день.

Рубль находится под серьезным давлением несколько дней подряд.

8 августа доллар подорожал более чем на 2 рубля, 9 авгусДоллар впервые за два года торговался выше 67 рублей. Почему?та рост продолжился. В первые минуты торгов вчера на бирже доллар подскочил в цене более чем на рубль.

Призрак санкций

Волатильность на валютном рынке и ослабление рубля в последние несколько дней является реакцией на новости о потенциальных санкциях со стороны США.

Первый пакет санкций, которые стал доступен в СМИ на этой неделе, предполагает, в том числе, заморозку операций в долларах семи российских банков и запрет на операции с российским долгом. Авторы окрестили свой законопроект называют "санкциями из ада".

Второй пакет санкций - за отравление Скрипалей - анонсировал 8 августа Госдепартамент США. Первый раунд санкций вступит в силу 22 августа. Посольство России в Вашингтоне назвало их «драконовскими».

"Фундаментально рубль мог бы быть достаточно сильным из-за дорогой нефти, но предположения о возможных действиях Госдепа и Сената сильно влияют на инвесторов, в том числе иностранных, постепенно выходящих из российских бумаг", - говорит профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

Также санкциями объясняет ситуацию на валютном рынке Банк России.

"Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки", - говорится в комментарии регулятора.

Банк России для ограничения волатильности может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, уточняется в заявлении.

На фоне продолжающегося обвала Банк России вдвое сократил объемы покупки валюты для минфина, - до 8,4 млрд рублей в день, следует из статистики регулятора.

"Турецкая лихорадка"

К санкциям добавился еще один фактор - валютный кризис в Турции. Турецкая лира на торгах 10 августа теряла до 10% стоимости.

После резкого снижения курса турецкой лиры появились сообщения и том, что это может негативно отразиться на положении ряда европейских банков, в итоге появилось "давление" на курс европейской валюты, пишет Денис Давыдов из банка "Нордеа".

"Источником [давления на курс] выступает не столько геополитический торг между Россией и США, сколько риск "заражения" от сопоставимых валют", - пишут аналитики Росбанка в утреннем обзоре.

Но на вопрос, есть ли риск распространения валютного кризиса Турции на Россию, они отвечают отрицательно.

"Турция вряд ли потянет за собой Россию. На фоне растущих ставок ФРС выход из развивающихся рынков шел некоторое время, поэтому сейчас только добавились отрицательные факторы. Наши высокие реальные ставки предоставляют инвесторам привлекательные активы с низкими рисками, по крайней мере, до четкой артикуляции санкций", - говорит Олег Шибанов.

Аналитик "Райффайзенбанка" Денис Порывай также считает, что падение турецкой лиры не является дополнительным фактором давления на рубль. Основные в данном случае - санкции и покупки валюты для минфина, уточняет он.