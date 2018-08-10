70 тысяч тонн бобов месяц дрейфуют у берегов Китая. Виновата торговая война с США

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Экипаж китайского торгового судна "Пик Пегасус" очень спешил доставить в китайский порт Далянь груз сои из США до вступления в силу ответных китайских тарифов на импорт, но не успел всего лишь на полчаса. Судно уже месяц кружит у берегов Китая.

Судно с грузом соевых бобов стоимостью 21 миллион долларов стало самой яркой жертвой торговой войны между США и Китаем.

Все началось 15 июня, когда президент США Дональд Трамп решил наложить таможенные пошлины в размере 25% на ряд товаров из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов. Он обвинил Китай в систематической краже интеллектуальной собственности.

Правообладатель иллюстрации vesselfinder.com Image caption Судно бросает якорь в разных местах у китайских берегов, описывая круги на карте

Тарифы вступили в силу в полночь шестого июля, а в полдень китайское правительство ответило зеркально. Груз "Пик Пегасуса" подорожал на 25% и, по всей видимости, стал не нужен покупателю. Судно с 70 тысячами тонн бобов оказалось в безвыходной ситуации.

Сухогруз вполне мог успеть, но опоздал всего лишь на полчаса. За гонкой "Пик Пегасуса" в реальном времени следили пользователи китайского интернета и пресса, как в Китае, так и в западных странах.

Решение оставить судно в море в надежде, что война тарифов между США и Китаем закончится, принято собственником груза, голландской компанией Louis Dreyfus. Каждый день чартера судна обходится компании примерно в 12500 долларов, но это не такая высокая цена. Продажа груза с 25-процентной "накруткой" приведет к потере 6 млн долларов, а отправка в другой порт может обойтись еще дороже, поскольку цены на сою с момента введения тарифов успели сильно упасть.

Как отмечает газета Guardian, "Пик Пегасус" - не единственное судно попавшее в подобную ситуацию. еще одно судно с соей "Стар Дженнифер" находится у берегов Китая уже около двух недель.

Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов на китайские товары в июле. Он мотивировал это тем, что Вашингтон хочет, чтобы Пекин прекратил свою обычную практику, в рамках которой иностранные компании должны создавать совместные предприятия с китайскими фирмами, и, соответственно, передавать им свою интеллектуальную собственность - от дизайна до технических деталей разработки товаров.

Китай считает повышение тарифов контрпродуктивной мерой.