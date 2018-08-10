"К нам придирались": Европейскому университету в Петербурге вернули лицензию

Правообладатель иллюстрации Pavel Karavashkin/Interpress/TASS Image caption Вуз неоднократно подавал документы на получение новой образовательной лицензии

Рособрнадзор выдал лицензию на образовательную деятельность Европейскому университету в Петербурге, говорится в приказе ведомства, который цитируют российские СМИ.

Летом прошлого года вуз добровольно сдал лицензию в Рособрнадзор после судебных разбирательств с ведомством. С тех пор он неоднократно подавал документы на получение новой образовательной лицензии.

Как рассказал Би-би-си профессор факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин, объективных причин отзыва лицензии в руководстве вуза не знают.

"Мы понимали, что к нам придирались, а не содержательно к этому относились. Наверное, что-то изменилось после многочисленных усилий, после большого резонанса вокруг отзыва аккредитации у "Шанинки" (22 июня Московская высшая школа социальных и экономических наук, известная как "Шанинка", лишилась государственной аккредитации. - Прим. Би-би-си). В конце концов случилось то, на что мы тайно надеялись", - сказал Утехин.

По его словам, сейчас руководство вуза будет думать о наборе студентов, однако 1 сентября учебный год в вузе начать уже не удастся.

Утехин также добавил, что после отзыва лицензии университет был вынужден расстаться со студентами и перестал выдавать дипломы государственного образца, но продолжил вести научно-исследовательскую деятельность, которая не была запрещена.

"Временный отзыв лицензии не закрыл исследовательские проекты, в которых люди работали, и те, кто хотел, продолжили работу в тех же самых условиях", - пояснил ученый.

Правообладатель иллюстрации Valya Egorshin/NurPhoto/Getty Images Image caption В ноябре 2017 года в Петербурге прошли акции в поддержку Европейского университета

Европейский университет был основан в 1994 году при поддержке мэра Петербурга Анатолия Собчака и стал одним из первых частных университетов в России.

Вуз рассчитан на обучение 226 студентов, в его состав входят пять факультетов. В попечительский совет университета входят в том числе глава Счетной палаты России Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Европейский университет и Рособрнадзор. Хроника событий