"К нам придирались": Европейскому университету в Петербурге вернули лицензию
Рособрнадзор выдал лицензию на образовательную деятельность Европейскому университету в Петербурге, говорится в приказе ведомства, который цитируют российские СМИ.
Летом прошлого года вуз добровольно сдал лицензию в Рособрнадзор после судебных разбирательств с ведомством. С тех пор он неоднократно подавал документы на получение новой образовательной лицензии.
Как рассказал Би-би-си профессор факультета антропологии Европейского университета Илья Утехин, объективных причин отзыва лицензии в руководстве вуза не знают.
"Мы понимали, что к нам придирались, а не содержательно к этому относились. Наверное, что-то изменилось после многочисленных усилий, после большого резонанса вокруг отзыва аккредитации у "Шанинки" (22 июня Московская высшая школа социальных и экономических наук, известная как "Шанинка", лишилась государственной аккредитации. - Прим. Би-би-си). В конце концов случилось то, на что мы тайно надеялись", - сказал Утехин.
- Один из ведущих вузов России лишился аккредитации. Что происходит?
- Как первый российский вуз чуть не стал инквизицией
- Как Россия поможет своим студентам вернуться из Британии (спойлер: никак)
По его словам, сейчас руководство вуза будет думать о наборе студентов, однако 1 сентября учебный год в вузе начать уже не удастся.
Утехин также добавил, что после отзыва лицензии университет был вынужден расстаться со студентами и перестал выдавать дипломы государственного образца, но продолжил вести научно-исследовательскую деятельность, которая не была запрещена.
"Временный отзыв лицензии не закрыл исследовательские проекты, в которых люди работали, и те, кто хотел, продолжили работу в тех же самых условиях", - пояснил ученый.
Европейский университет был основан в 1994 году при поддержке мэра Петербурга Анатолия Собчака и стал одним из первых частных университетов в России.
Вуз рассчитан на обучение 226 студентов, в его состав входят пять факультетов. В попечительский совет университета входят в том числе глава Счетной палаты России Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Европейский университет и Рособрнадзор. Хроника событий
- 1 апреля 2016 года. Рособрнадзор сообщил о запретах приема студентов, приостановлении и лишении государственной аккредитации у ряда образовательных учреждений, в том числе у Европейского университета в Санкт-Петербурге. В самом вузе назвали такой шаг "обычной практикой". Университет объяснил это тем, что в марте в вузе проходила проверка Рособрнадзора, которая "выявила некоторое число формальных нарушений" в документах, в частности, в правилах приема.
- 7 декабря 2016 года. Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета. Газета "Коммерсант" сообщала, что вуз должен был в течение недели перевести студентов в другие учебные заведения Санкт-Петербурга.
- 12 декабря 2016 года. Ректор Европейского университета Олег Хархордин заявил, что после отзыва лицензии вуз сможет продолжить работу как исследовательский институт. Декан факультета экономики ЕУ Максим Буев пояснил Би-би-си, что университет, в частности, сможет заниматься научной деятельностью, вести научно-исследовательские семинары, а его сотрудники смогут публиковать научные статьи.
- 13 декабря 2016 года. Решение о приостановке действия лицензии отменено. Незадолго до этого ЕУ обратился к президенту Владимиру Путину, который потребовал от вице-премьера Ольги Голодец разобраться с ситуацией.
- 23 января 2017 года. Петербургское онлайн-издание "Фонтанка" сообщило, что власти Петербурга пытаются выселить Европейский университет из арендуемого им исторического здания в центре города. Власти объясняли это тем, что вуз не соблюдал охранных обязательств по содержанию дворца Кушелева-Безбородко.
- 20 марта 2017 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга снова лишил лицензии Европейский университет, удовлетворив иск Рособрнадзора. На этот раз претензии ведомства сводились к одной основной - вопросу количества преподавателей-практиков на факультете политологии.
- 9 июля 2018 года. Европейский университет в четвертый раз обратился в Рособрнадзор за образовательной лицензией. Ранее ректор вуза Николай Вахтин заявлял, что твердо намерен добиться новой лицензии. "Мы будем подавать документы в Рособрнадзор раз за разом, до тех пор, пока они не устанут от нас", - заявлял он.