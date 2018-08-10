В офисе Московской еврейской общины нашли антисемитскую литературу

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Полиция провела обыски в офисе Московской еврейской религиозной общины и нашла там запрещенную антисемитскую литературу, сообщил Би-би-си адвокат Игорь Зубер.

По словам Зубера, обыски прошли в рамках проверки в отношении лидера еврейского движения "Шахар", российского представителя правящей в Израиле партии "Ликуд" Александра Каргина.

Адвокат отметил, что в отношении Каргина поступило некое заявление, по которому и проводится проверка.

"Обыск длился час-полтора. Изъята была литература различного содержания. Прежде всего националистическая... и носящая антисемитский характер. Как может быть у еврейского лидера литература антисемитского характера - это абсурд. Совершенно очевидно, что эта литература была подброшена", - рассказал Зубер.

Он пояснил, что пока ни административного, ни уголовного дела не заводилось, а суть дела защите пока не понятна. Зубер также сообщил, что Каргина вызвали в полицию для дачи объяснений.

Сам Александр Каргин рассказал Би-би-си, что в Московской хоральной синагоге есть помещения, которые использует "Шахар". По его словам, утром ему сообщили, что туда приехала полиция.

"Когда я приехал, мне дали ознакомиться с распоряжением, по-моему, замглавы УВД по ЦАО о том, что есть какая-то информация о том, что мы размещаем какие-то экстремистские материалы, разжигающие ненависть. Я очень удивился, попросил объяснений, но мне сказали, что объяснений пока не будет", - сказал Каргин.

Правообладатель иллюстрации Alexander Kargin/Facebook Image caption Александр Каргин утверждает, что ему подбросили антисемитскую литературу (обложки двух изданий замазаны, т.к. книги признаны экстремистскими в России)

Затем, по его словам, он дождался адвоката и вошел в офис, где на самом видном месте лежали книги и листок из какой-то статьи или газеты. "Большинство книг были явно антисемитского содержания. И это явно было подброшено. Это не мое", - утверждает Каргин.

"Шахар" - еврейское движение, связанное партией "Ликуд", пояснил Каргин.

"Мы занимаемся неформальным еврейским образованием, проводим семинары, рассказываем людям об Израиле, об истории, еврейской традиции. Мы проводили митинги в поддержку государства Израиль, когда была война, в 2012-2014 годах. И в 2016 году мы обращались в генпрокуратуру, чтобы запретить движение "Хамас" в России", - рассказал лидер движения.

В московской полиции пока не комментировали ситуацию с обыском в офисе еврейской религиозной общины.