Monsanto обязали выплатить $290 млн садовнику, заболевшему раком

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Глифосат - один из самых популярных средств от сорняков в США

Суд в США постановил, что биотехнологическая корпорация Monsanto должна выплатить 290 млн долларов садовнику, утверждавшему, что он заболел раком из-за средства от сорняков.

Суд присяжных в Калифорнии постановил, что Monsanto знала, о том, что средства от сорняков Roundup и RangerPro, содержащие глифосат, опасны для здоровья, но не предупредила покупателей.

Это первое дошедшее до суда дело о глифосате как возможной причине возникновения рака.

Monsanto отрицает, что глифосат вызывает рак, и намерена обжаловать решение суда. "Присяжные ничего не поняли", - сказал вице-президент компании Скот Патритдж после заседания.

Обратившийся в суд садовник Деуэйн Джонсон - один из более чем пяти тысяч истцов, выдвинувших подобные обвинения.

Решение суда в Калифорнии, скорее всего, приведет к сотням аналогичных исков против Monsanto, которая недавно была приобретена немецким химико-фармацевтическим конгломератом Bayer.

У Джонсона в 2014 году была диагностирована неходжкинская лимфома. Его адвокаты утверждают, что он регулярно использовал средство RangerPro во время работы в школе в Бенише, штат Калифорния.

Споры вокруг глифосата не утихают

Джеймс Кук, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

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Это решение суда будет иметь последствия далеко за пределами штаб-квартиры Monsanto в Миссури.

Глифосат - один из самых распространенных в мире гербицидов, однако ученые до сих пор не уверены в его безопасности.

В 2015 году Международное агентство по исследованию рака и Агентство по борьбе с раком ВОЗ пришли к выводу, что вещество "вероятно, канцерогенно для людей". В то же время американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) продолжает настаивать, что глифосат безопасен при осторожном использовании.

Активисты подозревают, что на положительное решение EPA повлияло давление представителей индустрии. Некоторые демократы даже призывали министерство юстиции расследовать предполагаемый сговор между правительственными чиновниками и Monsanto.

В Калифорнии, где судья недавно обязал кофейни предупреждать о риске возникновения рака из-за кофе, представители сельхозиндустрии подавали иск, чтобы подобного ярлыка не было на Roundup, хотя в государственных реестрах вещество описано как вызывающее рак.

В Европе битва вокруг глифосата также была яростной. Французский президент Эммануэль Макрон пытался запретить использование продукта, несмотря на противодействие некоторых французских законодателей и тот факт, что Европейская комиссия недавно продлила лицензию гербициду еще на пять лет.

Присяжные в пятницу пришли к выводу, что компания действовала "злонамеренно", а гербициды внесли "существенный" вклад в смертельную болезнь Джонсона.

По словам адвоката Джонсона Брента Уиснера, вердикт присяжных свидетельствует, что доказательства против продукта были неоспоримыми.

"Когда ты прав, действительно легко победить", - сказал он, добавив, что решение положит начало аналогичным делам.

После суда компания Monsanto заявила, что сочувствует Джонсону и его семье, но продолжит "активно защищать свой продукт с 40-летней историей безопасного использования".

"Сегодняшнее решение не отменяет того факта, что более 800 научных исследований и обзоров, а также заключения от американского Агентства по защите окружающей среды, американских Национальных институтов здравоохранения и регулирующих органов по всему миру, подтверждают: глифосат не вызывает рак, и не вызывал рак Джонсона", - говорится в заявлении компании.