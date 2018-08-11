Неизвестный угнал самолет из аэропорта Сиэтла

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Инцидент произошел в аэропорте Сиэтл-Такома (снимок из фотобанка)

Вылеты всех рейсов из международного аэропорта Сиэтл-Такома в США были приостановлены, после того как пассажирский самолет взлетел без разрешения диспетчеров.

Местные власти сообщили, что сотрудник аэропорт совершил "несанкционированный взлет". Пассажиров в самолете не было.

По предварительным данным, самолет позже упал в море. Личность пилота и его судьба пока не известны.

Сообщается, что американские истребители были подняты в воздух после взлета лайнера.

Самолет модели Q400, в котором может быть до 78 мест в зависимости от конфигурации, принадлежал компании Horizon Air.

В настоящее время аэропорт возобновил работу.