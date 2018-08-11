НАСА отложило на день запуск зонда к Солнцу

Правообладатель иллюстрации Image copyrightNASA-JHU-APL Image caption Аппарат и запуск обойдутся НАСА примерно в 1,5 млрд долларов

НАСА отложило на день запуск исследовательского зонда "Паркер", который впервые в истории должен был пролететь сквозь солнечную корону, фактически прикоснувшись к звезде.

Старт перенесли из-за проблемы давления гелия в топливных баках ракеты-носителя Дельта IV Heavy.

Зонд, названный в честь пионера исследований солнечного ветра, американского физика Юджина Паркера, призван побить все рекорды и подлететь к Солнцу на 6,4 млн км.

НАСА рассчитывает, что космическая одиссея позволит лучше понять природу и закономерности космической погоды, которую определяет поток частиц с поверхности Солнца, именуемый солнечным ветром.

Запуск, по словам представителей НАСА, попробуют осуществить в воскресенье.