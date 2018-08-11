Раздосадованные инвесторы Tesla подали в суд на Маска

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Несколько инвесторов подали в суд на Илона Маска в связи с его недавним сенсационным заявлением о планах скупить у акционеров ценные бумаги Tesla и превратить компанию в частную.

Заявление о том, что Tesla может стать частной компанией, привело к резкому росту стоимости акций компании. Через несколько часов после публикации заявления Маска, акции Tesla выросли на 11% и торговались почти по 380 долларов за штуку.

Те инвесторы, которые играют на бирже на понижение, из-за объявления Илона Маска о планах делистинга Tesla понесли большие потери - по их словам, речь идет о миллионах долларов. Теперь они обвиняют Илона Маска в том, что он ввел инвесторов в заблуждение.

Иски поданы в федеральный суд Сан-Франциско. Один из истцов - Калман Айзекс - утверждает, что своим заявлением Илон Маск хотел полностью избавиться от "медведей" - инвесторов, играющих на бирже на понижение.

Сенсационное заявление

Истец Уильям Чамберлайн считает, что Илон Маск нарушил федеральные законы и добился искусственного роста стоимости акций Tesla.

Сам Илон Маск пока не прокомментировал обвинения и информацию о подаче исков в отношении него.

В минувший вторник Илон Маск сказал, что размышляет о превращении Tesla в частную компанию и хочет снять ее с биржи. По его словам, у компании есть средства, чтобы выкупить у акционеров ценные бумаги Tesla по цене выше рыночной - за 420 долларов за штуку.

Ранее СМИ сообщали о том, что слова главы Tesla о возможном делистинге компании проверяет Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

По данным издания Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает, были ли у Маска реальные основания делать подобного рода заявления и не вводит ли он в заблуждение акционеров о наличии у компании средств на выкуп акций по озвученной цене.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Tesla's Model S (left) and Model X are both priced at more than $70,000

По словам Маска, у компании есть деньги на выкуп акций у инвесторов, однако он не уточнил источник этих денег.

По мнению Маска, если Tesla будет преобразована в частную компанию, то это будет лучшим решением для развития бизнеса. Глава Tesla говорит, что делистинг будет означать, что компания больше не будет вынуждена принимать "краткосрочные решения" только для того, чтобы ублажить инвесторов. По его словам, он хочет покончить с негативной "пропагандой", которая исходит от инвесторов, играющих на бирже на понижение.

Илон Маск подчеркнул, что пока решение относительно делистинга компании не принято и что принудительного выкупа акций в любом случае не будет. Самому Илону Маску принадлежит почти 20% акций компании. По его словам, он рассчитывает сохранить свою долю в компании и пост генерального директора Tesla.

Странные выходки

Сообщение Маска в "Твиттере" о возможном делистинге Tesla привело многих в замешательство.

Маск известен своими странными шутками и эпатажными выходками, поэтому не все сразу восприняли заявление всерьез. Тем более, что Маск заявил о готовности выкупить акции по цене 420 долларов за штуку.

Число 420 связано в Северной Америке с культурой употребления марихуаны. В массовой культуре это число часто рассматривается как намек на употребление этого психоактивного вещества.

А 1 апреля, например, Маск написал в "Твиттере" о банкротстве Tesla.

Согласно законам США, компании и их менеджеры не могут предоставлять акционерам ложную или не соответствующую действительности информацию, которая касается важных аспектов деятельности компании. Илон Маск может столкнуться с серьезными проблемами, если регулятор найдет данные, свидетельствующие о том, что это заявление Маска преследовало цель взвинтить цены на акции Tesla.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption О возможном делистинге акций Tesla Илон Маск объявил не через пресс-службу, а через социальные сети

Как отмечает экономический обозреватель Би-би-си Саймон Джек, если выяснится, что на самом деле у Tesla нет в достаточном количестве денег на выкуп акций по озвученной цене, то Илона Маска могут обвинить в попытках манипуляции ценами акций компании. Это очень серьезное обвинение, которое грозит тюремным заключением.