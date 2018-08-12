Британское министерство предложило наказывать велосипедистов за ДТП со смертельным исходом

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Министерство транспорта Великобритании начало обсуждение нового законопроекта, который предполагает наказание для велосипедистов за ДТП со смертельным исходом, виновниками которого они стали. Сейчас их судят по законам викторианских времен.

Обсуждение инициативы министерства продлится 12 недель, после чего ведомство решит, стоит ли давать ход законопроекту. Согласно предложению министерства транспорта, причинение смерти по причине неосторожного управления велосипедом может наказываться так же, как и в случае с автомобилями.

В настоящее время водителям грозит до пяти лет тюрьмы за причинение смерти по неосторожности и до 14 лет за ДТП со смертельным исходом в связи с опасным вождением. Наказание для велосипедистов, насмерть сбивших пешегода, существует, однако для этого применяется закон викторианских времен, разработанный для конных повозок; он предполагает до двух лет тюрьмы.

По итогам консультаций правительство примет решение, стоит ли вносить изменения в законодательство. Экспертный анализ уже показал, что в британских законах действительно существует пробел, не позволяющий наказывать велосипедистов за ДТП со смертельным исходом, которые происходят по их вине.

Также в рамках обсуждения инициативы британские власти предлагают ответить на вопрос, необходимо ли ужесточать наказание за езду на велосипеде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В настоящее время это правонарушение карается штрафом в размере до 1000 фунтов.

Стастистика министерства транспорта свидетельствует, что в течение 2016 года на британских дорогах погибли 448 пешеходов, но только в трех случаях это произошло в результате ДТП с участием велосипедистов.