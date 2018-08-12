Исчез дорожный знак Бэнкси "Осторожно, брексит!"

Правообладатель иллюстрации Banksy Image caption Дорожный знак Бэнкси провисел на столбе меньше суток

Исчез дорожный знак, созданный анонимным художником Бэнкси и помещенный на дорожный столб в английском городе Кливден.

Фотография новой работы появилась в официальном аккаунте художника в "Инстаграм в пятницу, 10 августа.

На ней изображена переходящая дорогу пожилая пара, которую на своих спинах несут дети. Новую работу художника можно воспринять как отсылку к "брекситу", за который проголосовали в основном представители старшего поколения.

Уже в пятницу вечером дорожный знак исчез. Би-би-си обратилась за разъяснениями к представителям Бэнкси, однако ответа пока не получила.

Image caption В пятницу вечером дорожный столб на набережной Кливдена уже пустовал

Город Кливден находится в графстве Сомерсет, в получасе езды от Бристоля, где Бэнкси предположительно начал свою карьеру в 1980-е годы.

Его настоящее имя до сих пор держится в секрете, хотя по мере роста его славы не раз в публичном пространстве назывались конкретные имена. Одна из наиболее известных версий заключается в том, что на самом деле художник - это бристольский музыкант Роберт дель Найя, основатель группы Massive Attack. Сторонники этой версии отмечают, что рисунки Бэнкси часто появляются в городах, куда с гастролями приезжают Massive Attack.

В Москве в Центральном Доме художника до 2 сентября проходит первая в России персональная выставка работ этого уличного художника.

В лондонской галерее Lazinc до 25 августа также открыта выставка Бэнкси "Banksy, Greatest Hits 2002-2008".