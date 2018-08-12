Экс-советница Трампа написала книгу о нем. Белый дом назвал ее фальшивкой
Бывшая советница президента Дональда Трампа издала книгу мемуаров о своей работе в Белом доме "Выбита из колеи: Взгляд на Белый дом Трампа изнутри", которая еще до оофициального выхода в свет вызвала широкий резонанс. Омароса Маниголт называет американского президента расистом и женоненавистником.
Омаросе Оне Маниголт-Ньюман - 44 года. Она участвовала в первом сезоне реалити-шоу Дональда Трампа "Подмастерье", его продолжении - "Звёздный кандидат" и ряде других.
В возрасте 23 лет она работала в офисе вице-президента Альберта Гора.
После избрания Дональда Трампа на пост главы государства в 2016 году Омароса стала помощником президента и директором по коммуникациям в управлении по связям с общественностью. Однако уже в декабре 2017 года она ушла в отставку якобы из-за разногласий с коллегами.
Жесткие характеристики
В своей книге Омароса называет Трампа расистом, фанатиком и женоненавистником. Официальный релиз книги намечен на 14 августа, но многие СМИ уже опубликовали выдержки из нее.
- Автор книги о Трампе: "Президент не заслуживает доверия"
- Огонь и ярость: 10 откровений из новой книги о Трампе
- "Первый после Кеннеди, кто не спит с женой": 10 цитат из книги о Трампе
Реакция последовала незамедлительно. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что книга Омаросы пронизана ложью и фальшивыми обвинениями, а сам Трамп в ходе субботней фотосессии назвал Омаросу "опустившейся на дно жизни".
В книге много внимания уделяется тому, что президент якобы употребил скорбительное по отношению к темнокожим "слово на букву Н" и что якобы существует запись, на которой Трамп произносит это слово. Фактически автор книги утверждает, что ее и уволили из-за того, что она "охотилась за записями".
Но в книге есть и другие свидетельства проявлений Трампом расовой нетерпимости, в том числе еще до его избрания президентом, утверждают либеральные Guardian, Daily Beast и Washington Post.
При этом ряд критиков уже поставили под сомнение достоверность многих утверждений, содержащихся в книге.
Омароса утверждает, что Трамп хотел использовать свою собственную книгу по ведению бизнеса вместо Библии для принесения присяги.
"Он спросил меня: Омароса, как думаешь, а если я присягну на своем "Искусстве сделки"? Я спросила - что, вместо Библии? Да, "Искусство сделки" же бестселлер. Это величайшая книга оп бизнесу всех времен, именно так я буду заключать великие сделки для нашей страны", - пишет в своей книге бывшая советница Трампа. По ее словам, Трамп потом сказал, что это была его шутка, но она считает, что он говорил всерьез.
Странные взаимоотношения с дочерью
Однажды Трамп сказал, что пригласил бы свою дочь Иванку на свидание, если бы она не была его дочерью. Это широко известный факт.
Омароса Маниголт-Ньюман исследовала эти отношения и выяснила, что во время перерыва на съемках телешоу Трампа "Звездный кандидат" основатель группы Kiss Джин Симмонс якобы открыто обсуждал достоинства Иванки при ней и ее отце, называя ее необычайно сексуальной и привлекательной женщиной.
Маниголт также пишет, что видела, как однажды Трампа проглотил листок бумаги из своей записной книжки, о тесных отношениях Трампа и телекомпании Fox News, а также о странных прозвищах, которыми Трамп награждает своих сотрудников.
По ее словам, своего сына Дональда Трампа-младшего отец однажды назвал "лажовщиком", который постоянно все портит.
Кроме того Омароса Маниголт написала, что ей якобы предложили контракт на 15 тысяч долларов в месяц - чтобы она молчала о своей работе в Белом доме. Она, по ее словам, отказалась.
Не первая книга о Трампе
В январе этого года вышла книга журналиста Майкла Вулфа о Дональде Трампе "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа". В ней Вулф рассказал, что окружение президента США называет его ребенком, потому что ему, как и всем детям, нужно немедленное поощрение.
Трамп тогда заявил, что книга Вулфа полна вранья.
На 11 сентября намечен выход книги известных журналистов Боба Вудворда и Карла Берстайна "Страх: Трамп в Белом доме". Сами они говорят, что содержание книги будет покруче Уотергейтского скандала, когда президент США Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку.
Кстати, именно эти два журналиста получили в результате освещения Уотергейта Пулитцеровскую премию.