Правообладатель иллюстрации PA Image caption Полиция заявила, что пострадавшие получили незначительные ранения

В числе 10 пострадавших в результате стрельбы в манчестерском районе Мосс-сайд были два ребенка, заявила в воскресенье полиция Манчестера. Стрельба произошла на уличном празднике, проходившем после первого дня Карибского карнавала в Александра-парке.

По данным полиции, все 10 пострадавших получили ранения дробью.

Вооруженная полиция прибыла по вызову в 2:30 ночи на Клермонт-роуд, которая расположена в районе Мосс-сайд на юге города. В субботу в Манчестере стартовал традиционный Карибский карнавал, и на улицах было многолюдно.

Полиция сообщила, что девять пострадавших, в том числе двое детей в возрасте 12 лет, получили легкие огнестрельные ранения дробью. Еще один пострадавший получил перелом ноги, его состояние врачи описывают как серьезное.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На место происшествия прибыли вооруженные полицейские

Представитель полиции Манчестера Вазим Чодри заявил, что стреляли из помпового ружья, а в качестве патронов были использованы патроны от травматического оружия.

Он отметил, что возраст пострадавших - от 12 до 50 лет. Они получили в основном ранения нижних конечностей.

"Стрельба из огнестрельного оружия в такой толпе - проявление абсолютного безрассудства", - добавил он.

"Я думаю, нам повезло, что никто не получил более серьезных и угрожающих жизни ранений", - сказал Чодри. Мотивы стрелка, который был задержан, пока неясны, добавил он.

Он также отметил, что полицейские отреагировали на инцидент оперативно и прибыли к месту происшествия менее чем через минуту.

Полиция завела уголовное дело по покушению на убийство 10 человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карибский карнавал традиционно привлекает тысячи человек

Красочный карнавал, устраиваемый выходцами с Карибских островов, проводится каждое лето, начиная с 1972 года, и собирает тысячи участников и зрителей. Организаторы заявили, что запланированные на воскресенье мероприятия не будут отменены.

"Нельзя бросать тень на всю общину из-за идиотского поступка одного человека", - заявила член городского совета Пэт Карни.

Полиция сообщила, что в течение ближайших нескольких дней улицы города будут патрулировать усиленные наряды.

По данным полиции, распространенным весной 2018 года, в Англии и Уэльсе стремительно растет число преступлений с применением холодного и огнестрельного оружия - за год рост составил 22% и 11% соответственно.

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Майкл, очевидец происшествия

Я наслаждался атмосферой праздника, когда заметил, как неподалеку собираются две группы молодых людей. Я подумал, что ситуация может накалиться, но не было и мысли, что кто-то начнет стрелять.

Затем я услышал одиночный выстрел и сначала подумал, что лопнул чей-то воздушный шарик, или кто-то разбил стакан, затем раздалось еще два выстрела, и в толпе началась паника.

Я спрятался за стену на случай, если начнется перестрелка. Там я был в безопасности.

Я увидел одного раненого в окружении других людей. К счастью, он был он жив. Он сам дошел до машины скорой помощи.

Скорая не появлялась достаточно долго с учетом того, что был ранен человек. Но, я думаю, врачи ждали появления вооруженных полицейских, чтобы обезопасить себя. Через какой-то время появилась и полиция.

Это произошло на уличной вечеринке, который официально не является частью карнавала.

Организаторы даже отговаривают от посещения подобных стрит-пати, потому что они не входят в фестивальную программу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карибский карнавал проводится в 46 раз

С 1980-х годов манчестерский район Мосс-сайд считается проблемным и ассоциируется с наркотиками, преступными группировками и насилием.

Однако в последние годы власти приложили немало усилий к тому, чтобы улучшить его имидж.

С места события

Анна Джеймсон, Би-би-си

Карибский карнавал должен был стать веселым и праздничным событием, особенно в этом году, когда отмечается 70-летие начала миграции жителей стран Карибского бассейна, впоследствии названных поколением Уиндраш в честь доставившего их корабля.

Власти и жители района Мосс-сайд приложили немало усилий, чтобы улучшить его репутацию, связаннуую с высоким уровнем преступности.

Субботнее происшествие однозначно стало потрясением для местных жителей.

Полицейские это прекрасно понимают. Они знают, что многие будут бояться выходить из дома, поэтому было решено увеличить количество полицейских патрулей на улицах.