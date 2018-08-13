Эхо Шарлоттсвилла: у Белого дома прошла акция белых националистов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акцию "Объединенных правых" организовал правый активист Джейсон Кесслер

В Вашингтоне прошел второй "Марш объединенных правых" - акция белых националистов, на которую съехались около 20 человек, сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Наталка Писня. Неподалеку несколько сотен антифашистов провели ответную акцию.

И те, и другие собрались напротив Белого дома - в перекрытом полицией парке Лафайетт. Они вышли на улицу в память о событиях годичной давности в городе Шарлоттсвилл, штат Вирджиния. Тогда в ходе продолжавшихся несколько дней столкновений ультраправых и их противников погибла женщина и 19 человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу антифашистов.

Погибшей Хезер Хайер было 32 года.

Воскресную акцию "Объединенных правых" у Белого дома организовал правый активист Джейсон Кесслер. Он же был среди организаторов выступлений националистов в Шарлоттсвилле в августе 2017 года.

Ранее Кесслер заявлял, что на акцию правых должны прийти около 400 человек. В беседе с журналистами Си-эн-эн он объяснил небольшое число пришедших "логистическими трудностями".

Антифашистов пришло заметно больше: по оценкам корреспондента Би-би-си - 300-400 человек.

Акция получилась скоротечной: вскоре после ее начала полил сильный дождь и националисты начали расходиться. Полиция сопровождала их до метро, сообщает Си-эн-эн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участников контр-акций было гораздо больше

Подробности от корреспондента Русской службы Би-би-си Наталки Писни:

"Противники расизма стали собираться в районе Freedom plaza неподалеку от Белого дома с самого утра: девушки на велосипедах, молодые люди в кипах и с плакатами, пожилые с портретами погибшей год назад в Шарлотсвилле Хезер Хайер.

В процентном соотношении выступающих против расизма белых американцев было заметно больше, чем пришедших афроамериканцев. Протест быстро разрастался - к полудню выступающих против появления в центре американской столицы группы националистов перевалило за тысячу.

Ультра-правых, ждали к обеду: около 20 человек под руководством Джейсона Кесслера собрались раньше положенного срока на отдаленной от центра станции метро Vienna.

Кесслер сообщил ожидавшим его журналистам, что его группа выступает за свободу слова и "против нарушений гражданских прав белых", еще раз принес свои соболезнования семье погибшей Хезер Хайер, отметив, что видит в этом недостатки работы полиции, и сел в поезд.

Его вместе со сторонниками посадили в отдельный вагон, и на каждой станции пассажиров предупреждали о приближении поезда с ультранационалистами, советуя держаться подальше от последнего вагона. В центре города националистов уже ждала толпа протестующих - их разделяли 20 метров и плотный кордон полицейских. Под крики "нацисты, идите домой" и "снимите маски" Кесслер и его сторонники медленно пошли к Белому дому.

Состав группы противников нацизма заметно изменился - к девушкам, пенсионерам, студентам с плакатами присоединились одетые в черное антифа с яйцами и черными зонтами в руках. Последние они использовали как щиты, когда журналисты задавали им вопросы. "Мы здесь не для того, чтобы разговаривать, наши действия будут говорить сами за себя", - сказал мне одетый в черное парень с повязанным на лице платком. Его друг добавил: "мы никого не тронем первыми, но они (ультра-националисты) должны знать - в Вашингтоне им не рады".

Пошел дождь, Кесслер окончил выступать намного раньше, чем планировалось, и эскорт полиции попытался вывести его и соратников за охраняемую территорию.

В них полетели яйца, бутылки и файеры. Толпа антифа, перевернув пару мусорных баков и пообещав "однажды встретить" националистов на улице, постепенно стала редеть. Дождь усиливался. Полицейские оставались на местах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

История конфликта

Шарлоттсвилл - небольшой, по преимуществу либеральный городок, который во время гражданской войны в США был столицей объединения южных штатов.

Конфликт разгорелся из-за решения городских властей снести памятник генералу Роберту Ли, командовавшему конфедератами, потерпевшими поражение в Гражданской войне 1861-65 годов.

В августе 2017 года в город начали приезжать люди под знаменами "альт-правых". Они заявляли, что намерены провести марш под названием "Объединим правых" с целью "защитить историю южных штатов и Америки".

Как сообщали корреспонденты с места событий, это была довольно разношерстная толпа из так называемого ополчения, расистов, неонацистов и просто сочувствующих. Многие привезли с собой флаги Конфедерации - объединения южных штатов, защищавших институт рабовладения во время Гражданской войны.

Противостоять правым вышли сотни человек. Конфликт дошел до того, что властям пришлось объявить в ряде районов города чрезвычайное положение.

Президент США Дональ Трамп заявил тогда, что ответственность за произошедшее несут обе стороны конфликта, обвинив в беспорядках как ультраправых, так и крайне левых активистов.