Доллар уже дороже 68 рублей. Турецкая лира потянула российскую валюту за собой

Image caption Ослабление рубля стало реакцией на новости о потенциальных санкциях со стороны США

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в понедельник превысил отметку в 68 рублей и достиг максимального уровня с апреля 2016 года.

Курс доллара в первые минуты торгов вырос до 68,34 рубля, курс евро - до 77,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7%, индекс РТС уменьшился на 0,9%.

Рубль находится под давлением несколько дней подряд. В минувшую пятницу на открытии биржи доллар превысил психологически важную отметку в 67 рублей.

До сих пор основными факторами тянущими рубль вниз, были санкции США и покупки Банком России валюты для минфина, говорили в интервью Би-би-си аналитики.

Как реагирует Банк России?

В прошлую пятницу, 10 августа, ЦБ заявил, что может корректировать ежедневный объем таких покупок. 9 августа регулятор сократил объемы закупки вдвое, в пятницу валюту для минфина не покупал.

Однако, по словам главного экономиста "Локо-инвеста" Кирилла Тремасова, это окажет лишь умеренную поддержку рублю. "Все смотрят на то, что происходит с Турцией. Если ситуация продолжит ухудшаться, то действия ЦБ не окажут влияния", - пояснил Кирилл Тремасов.

Пока, по его словам, нынешний курс рубля "абсолютно неадекватен" платежному балансу и состоянию макроэкономики: российская валюта должна быть дороже. Рубль так далеко не отрывался от своих фундаментальных значений примерно с 2009 года, уверен экономист.

Всех тревожит Турция

Параллельно доллар продолжает укрепляться относительно евро, а курс турецкой лиры сократил падение после того, как Центробанк Турции объявил о мерах поддержки местных коммерческих банков.

В пятницу вечером курс турецкой лиры установил новый антирекорд - минус 20% к доллару. Это самое сильное падение лиры в течения дня с 2001 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пообещал увеличить пошлины на турецкие сталь и алюминий.

Инвесторы обеспокоены курсом турецкой лиры и кризисом в Турции в целом, поскольку это может повлиять на состояние европейской экономики.

ЕЦБ уже выразил беспокойство по поводу рисков для испанского банка BBVA, итальянского Unicredit и французского BNP Paribas - в связи с тем, что у них есть крупные операции в Турции, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Опасения отражаются на валютах развивающихся стран. К примеру, после заявления Трампа рубль вечером в пятницу ускорил падение. Около 7 часов вечера курс доллара достигал почти 67,9 рубля.

Взгляды участников рынков остаются повернуты в стороны турецкой лиры, пишет Росбанк.

"Банку Турции пока не удается стабилизировать динамику валютного курса, несмотря на смягчение условий предоставления одновременно и валюты, и лиры", - говорится в утреннем обзоре банка.

"Неожиданно сильным оказалось распространение пессимизма на "сравнимые" валюты - африканский ранд и рубль, пишут аналитики банка.

Россия хочет уйти от доллара

Первый пакет санкций, которые стал доступен в СМИ на этой неделе, предполагает, в том числе, заморозку операций в долларах семи российских банков и запрет на операции с российским долгом. Авторы окрестили свой законопроект "санкциями из ада".

Другой пакет санкций был реакцией на отравление нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. Его анонсировал 8 августа Госдепартамент США.

Меры из этого пакета начнут вступать в силу 22 августа. Посольство России в Вашингтоне назвало санкции "драконовскими".

В воскресенье, 12 августа, министр финансов России и первый вице-премьер Антон Силуанов в эфире федерального телеканала "Россия 1" рассказал, что в ответ на американские санкции Москва готовится сокращать инвестиции в экономику США.

"Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику и американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и других валютах, в том числе, в европейской валюте и, по сути, ограничения эти выйдут боком для тех же американцев, потому что любые ограничения […] в конечном счете сокращают и возможности той страны, которая вводит ограничения", - сказал Силуанов в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".